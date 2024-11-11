Sudan'da HDK Kuşatması: 350 Ölü - Son Dakika
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Sudan'da HDK Kuşatması: 350 Ölü

Cezira eyaletindeki el-Hilaliyye'de HDK'nin kuşatması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 350'yi geçti.

11.11.2024 22:16
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PORT Sudan'da 19 aydır ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kuşatması altındaki ülkenin orta kesimlerindeki Cezira eyaletinin el-Hilaliyye şehrinde hayatını kaybedenlerin sayısının 350'yi geçtiği bildirildi.

Aktivistlerden oluşan "Ortanın Çağrısı" adlı sivil toplum örgütünden yapılan açıklamada, HDK'nin on binlerce masum, savunmasız vatandaşa uyguladığı kuşatmanın haksız olduğu kaydedildi.

Can kayıplarının gıda zehirlenmesi, açlık, susuzluk, kötüleşen sağlık durumu, ilaç ve tıbbi bakıma erişim eksikliğinden kaynaklandığı anlatılan açıklamada, ölenlerin sayısının 350'yi geçtiği belirtildi.

Öte yandan ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello, X platformundaki paylaşımında, "HDK mensuplarının el-Hilaliyye şehrinde yüzlerce Sudanlıyı zehirlediğine dair haberler vicdanları şoke etti." ifadelerini kullandı.

Perriello, "Halihazırda kıtlık çeken bir ülkede gıdayı zehirlemek iğrenç bir eylemdir ve eğer bu doğrulanırsa, HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ve HDK liderliğinin bunu yanıtlaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan Doktorlar Sendikası, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, 25 Ekim'den itibaren el-Hilaliyye'de 200 kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

HDK'nin Cezira eyaletine saldırıları

HDK'nin üst düzey isimlerinden ve Cezira eyaleti Komutanı Ebu Akile Keykel'in, 20 Ekim'de, HDK'den çekilerek orduya katıldığı belirtilmişti.

HDK, 20-26 Ekim tarihlerinde Cezira'daki köylere saldırmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 28 Ekim'de, Cezira eyaletinde "artan silahlı şiddet dalgasının" bir sonucu olarak 46 bin kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu.

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere birçok ülke, Cezira eyaletinde yaşanan ihlalleri kınamıştı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında, askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da HDK Kuşatması: 350 Ölü - Son Dakika

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