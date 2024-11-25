Sudan\'da Hızlı Destek Güçleri\'nden Sivil Katliam

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HARTUM, 25 Kasım (Xinhua) -- Sudan'ın batısında paramiliter Hızlı Destek Güçleri tarafından düzenlenen topçu saldırısında en az 15 sivil hayatını kaybederken, 20 sivil de yaralandı.

Sudan Silahlı Kuvvetleri 6. Piyade Tümeni'nden pazar günü yapılan açıklamada Hızlı Destek Kuvvetleri milislerinin, Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'deki Naivasha pazarına "cumartesi günü akşam saatlerinde üç obüs mermisi" attığı belirtildi.

Tümen, Hızlı Destek Kuvvetleri'ni pazarları ve toplanma alanlarını bombalayarak sivilleri sistematik olarak hedef almakla suçladı.

Hızlı Destek Kuvvetleri ise henüz saldırı iddialarına ilişkin açıklama yapmadı.

Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 10 Mayıs'tan bu yana El Faşir'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yıkıcı çatışmalara sahne oluyor. Silahlı Çatışma Konumu ve Olay Verileri Projesi tarafından yapılan en son güncellemeye göre, kanlı çatışmalarda 27.120'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Uluslararası Göç Örgütü'nün son tahminlerine göre çatışmalar nedeniyle 14 milyondan fazla insan Sudan içinde ya da dışında yerinden edildi.