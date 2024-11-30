Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nden Saldırı: 12 Ölü - Son Dakika
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Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nden Saldırı: 12 Ölü

Cezire eyaletindeki köylere düzenlenen saldırılarda en az 12 kişi hayatını kaybetti.

30.11.2024 13:19
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HARTUM, 30 Kasım (Xinhua) -- Sudan'da paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin ülkenin Cezire eyaletindeki köylere düzenlediği saldırılarda en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Yerel gönüllü grubu Nida el-Vasat Platformu'ndan cuma günü yapılan açıklamada Hızlı Destek Kuvvetleri'nin perşembe günü Cezire'nin batısındaki El-Meheyriba bölgesinde yer alan 8 köye yönelik yoğun bombardıman başlattığı ve bölge sakinlerine doğrudan saldırılar düzenlediği belirtildi.

Gruptan yapılan açıklamada, "An itibarıyla saldırı ve bombardımanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye ulaşırken onlarca kişi de yaralandı" denildi.

Hızlı Destek Kuvvetleri ise iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yıkıcı çatışmalara sahne oluyor. Uluslararası kuruluşların tahminlerine göre, çatışmalarda 27.120'den fazla kişi hayatını kaybederken ve 14 milyondan fazla insanın Sudan içinde ve dışında yerinden edildi.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Sudan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nden Saldırı: 12 Ölü - Son Dakika

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