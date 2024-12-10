Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Saldırısında 65 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Saldırısında 65 Kişi Hayatını Kaybetti

Hartum'un Umdurman bölgesinde HDK'nin düzenlediği topçu saldırısında 65 kişi öldü, yüzlerce yaralı var.

10.12.2024 20:46
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PORT Sudan'ın başkenti Hartum'un Umdurman bölgesinde, ordu ile 20 aydır çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) düzenlediği topçu saldırısında 65 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hartum Eyaleti hükümetinden yapılan açıklamada, HDK'nin Umdurman bölgesinin Kereri Mahallesi'ne yönelik topçu saldırısı düzenlediği ve bu olayda 65 kişinin öldüğü belirtildi.

Hartum Valisi Ahmed Osman Hamza ve eyalet yetkililerin bölgede incelemelerde bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, olayda yüzlerce kişinin yaralandığı ve hastanelerin yaralılarla dolup taştığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda minibüs durağının hedef alındığı ve araçtaki 22 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Vali Hamza, "Milisler (HDK), vatandaşları terörize ederek ve korkutmaya çalışarak güvenli yerleri terk etmeye zorlamayı amaçlıyor. Savunmasız sivillerin öldürülmesini kınıyoruz." dedi.

Hamza, uluslararası toplum ve kuruluşlara, evleri, pazarlar ve hastanelerde "milislerin" doğrudan hedef aldığı sivillerin korunmasında "sorumluluklarını üstlenmeleri ve üzerlerine düşen rolü oynamaları" çağrısında bulundu.

???????- Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Saldırısında 65 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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