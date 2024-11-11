Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Saldırısı: 11 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Saldırısı: 11 Ölü

Cezire eyaletinde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin düzenlediği saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti.

11.11.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PORT SUDAN, 11 Kasım (Xinhua) -- Paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Sudan'ın orta kesimindeki Cezire eyaletinde düzenlediği saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Sivil toplum kuruluşu Sudanlı Doktorlar Ağı, pazar günü gerçekleşen saldırılarda Hızlı Destek Kuvvetleri'nin El Hodur köyündeki sağlık merkezini ve evleri de yağmaladığını bildirdi. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu belirtildi.

İnsan hakları ihlallerini izleyen gönüllü grup Nida El Vasat Platformu da 17 günden uzun süredir kuşatma altında tutulan Cezire'ye bağlı El Hilaliye kentindeki ölü sayısının 300'ü aştığını bildirdi.

Platformun açıklamasında, "Aralarında çocuk, yaşlı ve hastaların da bulunduğu 300'den fazla sivil, terörist çeteler tarafından acımasızca öldürüldü" denildi.

Hızlı Destek Kuvvetleri henüz El Hilaliye'daki saldırılarla ilgili bir açıklama yapmadı.

Yerel aktivistler ve gönüllü gruplar, Hızlı Destek Kuvvetleri'ni, bölge komutanları olan Ebu Ekle Keykel ve liderlik ettiği birliklerin 20 Ekim'de Sudan Silahlı Kuvvetleri'ne teslim olmasının ardından Cezire'nin doğusunda saldırılar düzenlemekle suçladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Salı günü yaptığı açıklamada 30'dan fazla köy ve kasabada artan şiddet olayları nedeniyle 20 Ekim'den bu yana Cezire eyaleti genelinde yaklaşık 135.400 kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Sudan, Nisan 2023'ün ortalarından bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Silahlı Çatışma Konumu ve Olay Verileri Projesi tarafından 14 Ekim'de yayımlanan bir rapora göre devam eden çatışmalarda 24.850'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Saldırısı: 11 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil gözaltında, Serdar Ortaç aranıyor Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil gözaltında, Serdar Ortaç aranıyor
10:32 Hakem Umut Meler’i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis
09:51 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız
09:09 El Kassam Tugayları’ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü El Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü
00:46 Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu
18:28 Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı
18:00 Galatasaray, Samsunspor’u 3-2 mağlup etti Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti
17:25 Galatasaray’ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı Galatasaray'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı
17:16 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan ’’Öcalan’’ açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye’yi rahatlatır TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ''Öcalan'' açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır
17:15 Küçük çocuğun Atatürk sevgisi duygulandırdı: Ben bu pastayı üfleyemem Küçük çocuğun Atatürk sevgisi duygulandırdı: Ben bu pastayı üfleyemem
17:00 Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran pozisyon Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran pozisyon
16:48 Netanyahu’nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması Netanyahu'nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 11:10:22. #1.13#
SON DAKİKA: Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Saldırısı: 11 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.