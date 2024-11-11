Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Saldırısı: 11 Ölü

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PORT SUDAN, 11 Kasım (Xinhua) -- Paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Sudan'ın orta kesimindeki Cezire eyaletinde düzenlediği saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Sivil toplum kuruluşu Sudanlı Doktorlar Ağı, pazar günü gerçekleşen saldırılarda Hızlı Destek Kuvvetleri'nin El Hodur köyündeki sağlık merkezini ve evleri de yağmaladığını bildirdi. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu belirtildi.

İnsan hakları ihlallerini izleyen gönüllü grup Nida El Vasat Platformu da 17 günden uzun süredir kuşatma altında tutulan Cezire'ye bağlı El Hilaliye kentindeki ölü sayısının 300'ü aştığını bildirdi.

Platformun açıklamasında, "Aralarında çocuk, yaşlı ve hastaların da bulunduğu 300'den fazla sivil, terörist çeteler tarafından acımasızca öldürüldü" denildi.

Hızlı Destek Kuvvetleri henüz El Hilaliye'daki saldırılarla ilgili bir açıklama yapmadı.

Yerel aktivistler ve gönüllü gruplar, Hızlı Destek Kuvvetleri'ni, bölge komutanları olan Ebu Ekle Keykel ve liderlik ettiği birliklerin 20 Ekim'de Sudan Silahlı Kuvvetleri'ne teslim olmasının ardından Cezire'nin doğusunda saldırılar düzenlemekle suçladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Salı günü yaptığı açıklamada 30'dan fazla köy ve kasabada artan şiddet olayları nedeniyle 20 Ekim'den bu yana Cezire eyaleti genelinde yaklaşık 135.400 kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Sudan, Nisan 2023'ün ortalarından bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Silahlı Çatışma Konumu ve Olay Verileri Projesi tarafından 14 Ekim'de yayımlanan bir rapora göre devam eden çatışmalarda 24.850'den fazla kişi hayatını kaybetti.