Sudan\'da Hızlı Destek Kuvvetleri Saldırısı: 16 Ölü

HARTUM, 9 Ağustos (Xinhua) -- Sudan'ın batısındaki Kuzey Kordofan eyaletinde paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin bir köye düzenlediği saldırıda en az 16 sivil hayatını kaybederken, 8 sivil de yaralandı.

Gönüllü grup Sudanlı Doktorlar Ağı, cuma günü yaptığı açıklamada, "Hızlı Destek Kuvvetleri'ne bağlı güçler, perşembe günü akşam saatlerinde Kuzey Kordofan eyaletindeki Merkez El-Ziyadiye köyüne saldırdı" dedi. Grup, saldırıda 6 kişinin de kaybolduğunu belirtti.

"Acımasız saldırı" olarak nitelendirdiği olayı kınayan grup, saldırının tam anlamıyla bir "savaş suçu" olduğunu ve Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Sudan'daki sivilleri hedef alan sistematik davranış modelini yansıttığını belirtti.

Başka bir gönüllü grup olan Kuzey Kordofan Direniş Komiteleri Koordinasyonu da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Merkez El-Ziyadiye köyüne düzenlediği saldırıda 16 sivilin öldürüldüğünü, birkaç kişinin de yaralandığını veya esir alındığını doğruladı.

Grubun açıklamasında Hızlı Destek Kuvvetleri'ne bağlı silahlı bir grubun, sivillerin evlerine saldırarak köy sakinlerinin mallarını yağmaladığı kaydedildi.

Hızlı Destek Kuvvetleri, olayla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.