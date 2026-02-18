Sudan'da İki Yıl Aradan Sonra Teravih Namazı - Son Dakika
Sudan'da İki Yıl Aradan Sonra Teravih Namazı

Sudan\'da İki Yıl Aradan Sonra Teravih Namazı
18.02.2026 09:48
Hartum'da iki yıl sonra ilk teravih namazı kılındı; ordu ile HDK arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Sudan'da Mayıs 2025'te ordunun yoğun çatışmaların ardından Hızlı Destek Kuvvetlerinden (HDK) aldığı başkent Hartum'da iki yılın ardından teravih namazı kılındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre başkent Hartum'un doğusundaki Menşiyye Mahallesi'ndeki Seyyide Senhuri Camisi'nde ilk teravih namazı eda edildi.

Sudan'ın ünlü hafızlarından Şeyh ez-Zeyn Muhammed Ahmed'in kıldırdığı namazda caminin dolu olduğu ve namazın caminin bahçesinde kılındığı görüldü.

Öte yandan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, X platformundaki paylaşımında, "Aziz halkımızı, mübarek ramazan ayını karşılarken en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Burhan, "Yüce Allah'tan bu ayı Sudan ve halkı için bir zafer vesilesi kılmasını niyaz ediyoruz. Ramazanın, ülkemize güvenli, istikrarlı ve birlik içinde olduğu günlere ulaşmamıza vesile olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Ramazanın ilk gününün bugün idrak edildiği Sudan'da, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden olmuştu.

Ordu güçleri, Mart 2025'te, çatışmaların başladığı başkent Hartum'un büyük bir bölümünü kontrol altına almış, Mayıs 2025'te ise başkentin tamamında kontrolü sağlamıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Hartum, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da İki Yıl Aradan Sonra Teravih Namazı - Son Dakika

SON DAKİKA: Sudan'da İki Yıl Aradan Sonra Teravih Namazı - Son Dakika
