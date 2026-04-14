Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sudan'da İnsani Kriz Derinleşiyor

14.04.2026 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan'da her 3 kişiden 2'si insani yardıma ihtiyaç duyuyor, savaşın üçüncü yılı dönümü yaklaşırken.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, 3 yıldır çatışmaların yaşandığı Sudan'da her 3 kişiden neredeyse 2'sinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Fletcher'ın mesajını paylaştı.

Paylaşıma göre, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların başlamasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen dünyanın başarısız bir sınav verdiğinin altını çizen Fletcher, "Yarın Sudan'daki savaşın üçüncü yıl dönümü. Büyük umut vadeden bir ülkenin paramparça edildiği 3 yıl. Yaklaşık 34 milyon insan, yani her 3 kişiden neredeyse 2'si insani yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Fletcher, Sudan'da dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığına işaret ederek, açlığın giderek arttığını kaydetti.

"Bu yılın ilk 3 ayında insansız hava aracı saldırılarında yaklaşık 700 sivil öldürüldü"

Yüz binlerce çocuğun aşırı derecede yetersiz beslendiğini ve milyonlarcasının eğitimden mahrum kaldığını aktaran Fletcher, "Kadınlar ve kız çocukları sistematik ve acımasız cinsel şiddetle karşı karşıya. Bu yılın ilk 3 ayında insansız hava aracı saldırılarında yaklaşık 700 sivilin öldürüldüğü bildirildi. Milyonlarca insan Sudan genelinde ve sınırlarının ötesinde evlerinden sürüldü ve aileler defalarca yerinden edildi. Daha geniş bölgesel istikrarsızlık riski yüksek." değerlendirmesini yaptı.

Fletcher, insani yardım ekiplerinin geçen yıl Sudan'da 17 milyon kişiye hayati destek sağladığını hatırlatarak, bu yıl 20 milyon kişiye destek vermeyi hedeflediklerini ancak müdahalenin kritik derecede yetersiz fonlandığını vurguladı.

Şiddeti durdurmak, sivilleri korumak, tehlike altındaki topluluklara erişimi sağlamak ve müdahaleyi finanse etmek için şimdi harekete geçmeleri gerektiğini belirten Fletcher, "Bu kasvetli ve ibret verici yıl dönümü, dünyanın Sudan sınavında başarısız olduğu bir yılı daha işaret ediyor." açıklamasında bulundu.

AA muhabirinin "Yarın Berlin'de düzenlenecek Uluslararası Sudan Konferansı'na herhangi bir Sudanlı yetkili veya HDK temsilcisinin katılacağına dair bilginiz var mı?" sorusunu yanıtlayan Laerke, katılımcı listesine ait detayların konferansı düzenleyen Alman hükümetinden öğrenilebileceğini kaydetti.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Sudan

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüsü polisin üzerine süren CHP’nin şoförüne hapis cezası Otobüsü polisin üzerine süren CHP'nin şoförüne hapis cezası
Futbol dünyası şokta Genç futbolcunun kafasına sıktılar Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Serenay Sarıkaya gözlükleriyle dikkat çekti Serenay Sarıkaya gözlükleriyle dikkat çekti
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
Netanyahu’dan Trump’ın Hürmüz planına tam destek Netanyahu'dan Trump'ın Hürmüz planına tam destek
Ederson’a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi Ederson'a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi

13:46
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: “Vali aldı ama savcılığa vermedi“ iddiası
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: "Vali aldı ama savcılığa vermedi" iddiası
13:14
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku talimatı
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:31
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 14:02:09. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.