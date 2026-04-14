Sudan'da İnsani Kriz Derinleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, 3 yıldır çatışmaların yaşandığı Sudan'da her 3 kişiden neredeyse 2'sinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Fletcher'ın mesajını paylaştı.

Paylaşıma göre, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların başlamasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen dünyanın başarısız bir sınav verdiğinin altını çizen Fletcher, "Yarın Sudan'daki savaşın üçüncü yıl dönümü. Büyük umut vadeden bir ülkenin paramparça edildiği 3 yıl. Yaklaşık 34 milyon insan, yani her 3 kişiden neredeyse 2'si insani yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Fletcher, Sudan'da dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığına işaret ederek, açlığın giderek arttığını kaydetti.

"Bu yılın ilk 3 ayında insansız hava aracı saldırılarında yaklaşık 700 sivil öldürüldü"

Yüz binlerce çocuğun aşırı derecede yetersiz beslendiğini ve milyonlarcasının eğitimden mahrum kaldığını aktaran Fletcher, "Kadınlar ve kız çocukları sistematik ve acımasız cinsel şiddetle karşı karşıya. Bu yılın ilk 3 ayında insansız hava aracı saldırılarında yaklaşık 700 sivilin öldürüldüğü bildirildi. Milyonlarca insan Sudan genelinde ve sınırlarının ötesinde evlerinden sürüldü ve aileler defalarca yerinden edildi. Daha geniş bölgesel istikrarsızlık riski yüksek." değerlendirmesini yaptı.

Fletcher, insani yardım ekiplerinin geçen yıl Sudan'da 17 milyon kişiye hayati destek sağladığını hatırlatarak, bu yıl 20 milyon kişiye destek vermeyi hedeflediklerini ancak müdahalenin kritik derecede yetersiz fonlandığını vurguladı.

Şiddeti durdurmak, sivilleri korumak, tehlike altındaki topluluklara erişimi sağlamak ve müdahaleyi finanse etmek için şimdi harekete geçmeleri gerektiğini belirten Fletcher, "Bu kasvetli ve ibret verici yıl dönümü, dünyanın Sudan sınavında başarısız olduğu bir yılı daha işaret ediyor." açıklamasında bulundu.

AA muhabirinin "Yarın Berlin'de düzenlenecek Uluslararası Sudan Konferansı'na herhangi bir Sudanlı yetkili veya HDK temsilcisinin katılacağına dair bilginiz var mı?" sorusunu yanıtlayan Laerke, katılımcı listesine ait detayların konferansı düzenleyen Alman hükümetinden öğrenilebileceğini kaydetti.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.