Sudan'da İnsani Yardım Konvoyuna Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sudan'da İnsani Yardım Konvoyuna Saldırı

20.02.2026 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HDK'nın insansız hava araçlarıyla yaptığı saldırıda 3 yardım çalışanı öldü, 4 yaralandı.

PORT Sudan Doktorlar Ağı, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), Güney Kurdufan eyaletinde bir insani yardım konvoyunu insansız hava araçlarıyla hedef alması sonucu 3 yardım çalışanının hayatını kaybettiğini, 4'ünün yaralandığını duyurdu.

Sivil toplum kuruluşu olan Sudan Doktorlar Ağı, yaptığı yazılı açıklamada, "İnsani yardım taşıyan kamyonlar, Güney Kurdufan eyaletine bağlı Kartala bölgesinde, HDK ile müttefik olan Abdülaziz el-Hılu liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) tarafından kullanılan insansız hava araçlarıyla hedef alındı." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Saldırı, görevlerini yerine getirdikleri sırada 3 yardım çalışanının ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına yol açtı." bilgisi verildi.

Yardım kamyonlarının, kuşatmanın kaldırılmasının ardından, kuşatmadan etkilenen sivillere acil destek sağlamak amacıyla Güney Kurdufan'ın Kadugli ve Delenc kentlerine gıda ve insani malzeme taşıdığı belirtildi.

Ordu güçleri 27 Ocak'ta, Ocak 2024'ten beri HDK ile onlarla müttefik olan SPLM-N güçleri tarafından kuşatma altında tutulan Güney Kurdufan eyaletinin ikinci büyük kenti olan Delenc şehrine girmişti.

Çatışmaların ilk aylarından itibaren kuşatma altında tutulan eyaletin merkezi Kadugli'ye ise 3 Şubat'ta de girilerek iki yılı aşkın süren kuşatma kırılmıştı.

Son haftalarda, Kurdufan bölgesinin üç eyaletinde Sudan ordusu ile HDK arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalar, son dönemde on binlerce kişinin yerinden edilmesine neden oluyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da İnsani Yardım Konvoyuna Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:44:34. #7.11#
SON DAKİKA: Sudan'da İnsani Yardım Konvoyuna Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.