Sudan'da Kıtlık Krizi: 24 Milyon Etkileniyor - Son Dakika
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Sudan'da Kıtlık Krizi: 24 Milyon Etkileniyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Sudan’da 24 milyon insanın kıtlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti.

24.12.2024 17:16
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Sudan'da 24 milyondan fazla insanın kıtlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek siyasi çözüm için acilen adım atılması gerektiğini vurguladı.

Lammy, X hesabından yaptığı paylaşımda, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Sudan'daki kıtlık ve açlıkla ilgili raporuna dikkati çekerek ülkedeki durum hakkında değerlendirme yaptı.

Raporun endişe verici olduğunu belirten Lammy, "24 milyondan fazla insan açlık ve kıtlıktan etkilendi ve bu durum hızla yayılıyor. Siyasi çözüm bulmak ve daha fazla acıyı önlemek için acil çözüm bulmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

IPC raporunda Sudan'da eşi görülmemiş bir kıtlık krizinin olduğu ve 24,6 milyon kişinin (nüfusun neredeyse yarısı) gıda güvensizliği yaşadığı bilgisi yer almıştı.

Bu nüfusun 15,9 milyonunun "kriz", 8,1 milyonunun "acil durum", 638 bininin ise "felaket" kategorisinde yer aldığı belirtilen raporda, ülkedeki 5 bölgede kıtlık tespit edildiği, Mayıs 2025'e kadar 5 bölgede daha kıtlık yaşanacağı ifade edilmişti.

Kıtlık nedeni olarak kitlesel yerinden edilme, ekonomik sıkıntılar ve sosyal hizmetlerin çökmesi gösterilmişti.

Kaynak: AA

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