Sudan'da mahkeme, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) lideri Muhammed Hamdan Dagalu ve 13 kişi hakkında tıbbi malzeme tesislerinin yağmalanması ve tahrip edilmesi suçlarından gıyaben idam kararı verdi.

Sudan basınında yer alan haberlere göre, Port Sudan kentindeki Terörle Mücadele ve Devlete Karşı İşlenen Suçlar Mahkemesi, Hartum, Cezire, Sennar, Kurdufan ve Darfur bölgelerinde Ulusal Tıbbi Malzeme Tedarik Fonuna ait binaların, depoların ve diğer tesislerin yağmalanması ve tahrip edilmesine ilişkin davada kararını açıkladı.

Mahkeme, HDK lideri Dagalu, kardeşleri Abdurrahim ve el-Kuni Dagalu ile diğer 11 sanığı, söz konusu yerlerin tahrip edilmesi ve yağmalanması suçlarından idama mahkum etti.

Tamamı gıyaben yargılanan 14 sanığın söz konusu fona verdikleri 396 milyon doları aşan zararı tazmin etmelerine hükmeden mahkeme, sanıkların mal varlıklarına el konulmasına ve her birine 100 milyon Sudan poundu (SDG, yaklaşık 8 milyon 390 bin TL) para cezası verilmesine karar verdi.

Mahkeme, sanıkların pasaportları ve vatandaşlıklarının iptal edilmesini tavsiye etti.

Davada 14 sanığın tamamı gıyaben yargılandı.

HDK liderine daha önce de idam cezası verilmişti

Terörle Mücadele ve Devlete Karşı İşlenen Suçlar Mahkemesi, 12 Temmuz'da Batı Darfur'un eski Valisi Hamis Abdullah Abakar'ın Haziran 2023'te öldürülmesine ilişkin davada, Dagalu ve 15 sanığı gıyaben idama mahkum etmişti.

Mahkeme, sanıkları savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım dahil çeşitli suçlardan mahkum etmişti.

Abakar, HDK'yi Batı Darfur'un merkezi El-Cuneyne'de sivillere saldırmakla suçlamasının ardından 14 Haziran 2023'te öldürülmüştü.

Sudan hükümeti, Abakar'ın öldürülmesi ve cesedine zarar verilmesinden HDK'yi sorumlu tutmuş, HDK ise suçlamaları reddetmişti.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında, HDK'nin düzenli orduya entegrasyonu konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

On binlerce kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin yerinden edildiği çatışmalar, sağlık tesisleri dahil ülkenin sivil altyapısında büyük yıkıma yol açtı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, Sudan'da ocak-ekim döneminde 1630'dan fazlası insansız hava aracı saldırılarında olmak üzere 2 bin 230'dan fazla sivilin öldürüldüğünü belirtti.

Çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişi gıda, ilaç ve temel hizmetlere erişimde ciddi sıkıntılar yaşıyor.