Sudan'da Mülteci Kamplarına Mermi Isabet Etti - Son Dakika
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Sudan'da Mülteci Kamplarına Mermi Isabet Etti

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Etiyopya ordusu ile TPLF arasındaki çatışmalar Sudan'daki mülteci kamplarına mermi düşmesine yol açtı.

HARTUM/ Sudan ile Etiyopya sınırında, Etiyopya ordusu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle Sudan'da bulunan mülteci kamplarına mermilerin isabet etmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sudan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, cumartesi sabahı sınır hattında şiddetlenen çatışmalar sırasında bazı mermiler Sudan'daki mülteci kamplarına düştü.

Açıklamada, saldırılarda ölü ve yaralıların bulunduğu belirtilirken, can kaybına ilişkin net bir sayı paylaşılmadı.

Sudan Mülteciler Komisyonunun gelişmeleri "derin endişeyle" takip ettiği belirtilen açıklamada, sınır bölgesinin, Etiyopya'dan kaçan sığınmacılar için önemli bir geçiş ve kabul noktası olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, sınır hattındaki askeri hareketliliğin devam etmesinin yeni göç dalgalarına yol açabileceği, bunun da güvenlik ve insani riskleri artırabileceği uyarısı yapıldı.

Komisyon, uluslararası ve bölgesel toplumun yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) ile insani yardım kuruluşlarına barış ve güvenliğin sağlanması, mültecilerin korunması ve bölgeye acil insani yardım ulaştırılması için sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Yetkililer, mültecilerin insani durumunun ortak kuruluşlarla koordinasyon içinde izlenmeye devam edileceğini ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Etiyopya'da çatışmalar yeniden patlak verdi

Etiyopya basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne bağlı güçlerle Etiyopya ordusu arasında çatışmalar yeniden patlak verdi.

Bu gelişme, taraflar arasında yaklaşık dört yıl önce imzalanan barış anlaşmasından bu yana kaydedilen en büyük ikinci silahlı çatışma olarak değerlendiriliyor.

Etiyopya hükümeti ile Tigray güçleri, Afrika Birliği arabuluculuğunda 2 Kasım 2022'de Güney Afrika'da imzalanan anlaşmayla savaşı sona erdirme, kalıcı ateşkes sağlama, Tigray güçlerini silahsızlandırma ve bölgede federal yönetimin otoritesini yeniden tesis etme konusunda mutabakata varmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası, Etiyopya, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Mülteci Kamplarına Mermi Isabet Etti - Son Dakika

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