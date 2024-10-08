Sudan'da Saldırıda 7 Kişi Hayatını Kaybetti

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HARTUM, 8 Ekim (Xinhua) -- Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'de yerlerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir kampa paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından düzenlenen topçu saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybederken, 59 kişi de yaralandı.

Kuzey Darfur Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü İbrahim Hatir, iki gün boyunca Ebu Şuk kampına düzenlenen saldırılarda 2 kişinin Pazar günü, 5 kişinin ise Pazartesi günü hayatını kaybettiğini söyledi. Hatir, telefonda Xinhua'ya yaptığı açıklamada Pazar günkü bombardımanda 20 kişinin, Pazartesi günkü bombardımandaysa 39 kişinin yaralandığı belirtti.

Sivil toplum kuruluşu olan Sudan Doktorlar Ağı, sivillerin yaşadığı bölgelerin bombalanmasını kınayarak bu durumun "kente yönelik kuşatma yüzünden halihazırda zorlu şartlarda yaşayan yerlerinden edilmiş insanların ve sivillerinin sıkıntılarını daha da kötüleştirdiğini" ifade etti.

Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar, 10 Mayıs'tan bu yana El Faşir'de artmış durumda. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Ebu Şuk kampıyla birlikte yerlerinden edilmiş kişilere yönelik üç kampın bulunduğu kentte yaklaşık 1,5 milyon kişi ve ülke içinde yerlerinden edilmiş 800.000 kişi yaşıyor.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmalara sahne oluyor. BM verilerine göre devam eden şiddet olaylarında 20.000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarca kişinin yerlerinden olduğu tahmin ediliyor.