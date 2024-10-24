Sudan'da Sivil Kaybı: 12 Hayatını Kaybetti

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PORT Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Sudan'ın başkenti Hartum'un güneyindeki Beşair Hastanesi yakınlarına iki gün önce düzenlenen topçu bombardımanı sonucu 4'ü çocuk 12 sivilin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını bildirdi.

MSF'den yapılan açıklamada, örgütün görev yaptığı Beşair Hastanesi'ne 1 kilometre uzaklıkta topçu saldırısının yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, saldırı sonucu 4'ü çocuk 12 sivilin yaşamını yitirdiği, 11'i çocuk olmak üzere 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MSF Acil Durum Koordinatörü Claire San Filippo, "Sivillerin ve çocukların bu korkunç acıyla karşı karşıya kalması çok çirkin." ifadesini kullandı.

Sağlık tesislerinin yakınına bombardımanın yapılmasının hastaları, sağlık personelini ve sağlık hizmetlerini tehlikeye maruz bıraktığını vurgulayan Filippo, sivillerin ve sağlık tesislerinin hedef alınmaması gerektiğine dikkati çekti.

Böylece 22 Ekim'den itibaren şiddetlenen çatışmalar ve saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 18 aydan fazla süredir sürüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi ise yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.