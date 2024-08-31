Hartum'da Topçu Saldırısında 7 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hartum'da Topçu Saldırısında 7 Sivil Hayatını Kaybetti

Sudan'ın başkenti Hartum'un Umdurman bölgesine Hızlı Destek Kuvvetlerince (HDK) düzenlenen topçu saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Sudan'daki iç savaşın devam ettiği ve çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybettiği, 10 milyon kişinin yerinden edildiği ve 25 milyondan fazla kişinin insani yardıma muhtaç durumda olduğu belirtiliyor.

31.08.2024 13:47
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PORT Sudan'ın başkenti Hartum'un Umdurman bölgesine Hızlı Destek Kuvvetlerince (HDK) düzenlenen topçu saldırısında 7 sivilin hayatını kaybettiği ve 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hartum'daki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkentin batısında bulunan Umdurman'daki sivillerin HDK'nin yoğun topçu bombardımanına maruz kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, bombardımanda 3'ü kadın, biri çocuk 7 sivilin hayatını kaybettiği ve 25 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile HDK arasındaki güç mücadelesi yaklaşık 500 gündür devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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