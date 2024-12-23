Sudan'daki Çatışmalar Sürekle Güney Sudan'a Göç

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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle on binlerce kişinin Güney Sudan'a göç etmek zorunda kaldığını bildirerek, uluslararası kuruluşlara insani müdahaleyi artırma çağrısında bulundu.

MSF'den yapılan açıklamada, Güney Sudan'ın, Sudan'da tırmanan savaştan kaçan on binlerce insandan oluşan büyük bir akına maruz kaldığı belirtildi.

MSF'nin Güney Sudan'ın kuzeyindeki Renk şehri ile sınır bölgelerdeki insani krize müdahalesini genişletmek için çalıştığı vurgulanan açıklamada, Güney Sudanlı yetkililere ve uluslararası kuruluşlara, etkilenen insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için müdahalelerini artırmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Sudan'ın Beyaz Nil, Mavi Nil ve Sinnar eyaletlerinde tırmanan çatışmalar nedeniyle aralık başından bu yana her gün 5 binden fazla kişinin Güney Sudan'a geçtiği bilgisi paylaşıldı.

MSF'nin Renk'teki Acil Durum Koordinatörü Emanuele Montobbio, "Hastaneye gelen savaş yaralılarına yer açmak amacıyla Renk Bölge Hastanesi'nin çevresine 14 çadır ekledik." dedi.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.