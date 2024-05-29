Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, ABD'nin Cidde müzakerelerine tepki gösterdi - Son Dakika
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Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, ABD'nin Cidde müzakerelerine tepki gösterdi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, ABD\'nin Cidde müzakerelerine tepki gösterdi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Cidde müzakerelerine devam etme çağrısına tepki göstererek, 'Cidde'ye gitmeyeceğiz, bizi götürmek isteyen önce bizi ülkemizde öldürüp cenazelerimizi Cidde'ye taşısın.' dedi. Agar, Sudan ordusunun, ülkede barış ve istikrarı sağlamaya, ülkeyi güvenli bir yer haline getirmeye ve ertelenen Sudan meselelerini çözecek ortamı yaratmaya yetkili tek güç olduğunu vurguladı.

29.05.2024 20:57
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PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Cidde müzakerelerine devam etme çağrısına tepki göstererek, "Cidde'ye gitmeyeceğiz, bizi götürmek isteyen önce bizi ülkemizde öldürüp cenazelerimizi Cidde'ye taşısın." dedi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Agar, yaptığı konuşmada, "Cidde'ye gitmeyeceğiz, bizi götürmek isteyen önce bizi ülkemizde öldürüp cenazelerimizi Cidde'ye taşısın." ifadesini kullandı.

Agar, Sudan ordusunun, ülkede barış ve istikrarı sağlamaya, ülkeyi güvenli bir yer haline getirmeye ve ertelenen Sudan meselelerini çözecek ortamı yaratmaya yetkili tek güç olduğunu vurgulayarak, "Ordu ile HDK arasında devam eden savaşın tohumları ve kökleri Sudanlı, ancak Amerikan topraklarında ekildi, Avrupa Birliği'nde sunuldu ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) eliyle yönetildi." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, dün, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmayı sona erdirmek için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini söylemişti.

Sudan halkının acılarını hafifletmek için "Sudan'daki savaşın durdurulması ve insani yardıma engelsiz erişimin sağlanması" çağrısında bulunan Blinken, "Cidde görüşmelerinin yeniden başlaması" ve Kuzey Darfur Eyaleti'ndeki Faşir kentindeki düşmanlıkların durdurulması gerektiğini vurgulamıştı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nın, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,7 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, ABD'nin Cidde müzakerelerine tepki gösterdi - Son Dakika

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