Sudan, Etiyopya'dan yapıldığı öne sürülen İHA saldırılarını BM ve Afrika Birliği'ne taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sudan, Etiyopya'dan yapıldığı öne sürülen İHA saldırılarını BM ve Afrika Birliği'ne taşıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan, Etiyopya topraklarından yapıldığını öne sürdüğü İHA saldırıları nedeniyle Etiyopya'yı BM Güvenlik Konseyi ve Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyine şikayet etti. Geçen pazartesiden bu yana 13 elektrik santrali hedef alındı; Etiyopya'dan yanıt yok.

Sudan, Etiyopya topraklarından düzenlendiğini öne sürdüğü insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle Etiyopya'yı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyine şikayet ettiğini bildirdi.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik İHA saldırılarının çeşitli eyaletlerdeki sivil yerleşimleri ve elektrik santrallerini hedef aldığı, can kayıplarına ve temel hizmetlerde aksamalara yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Etiyopya topraklarından patlayıcı yüklü ve füze donanımlı İHA'larla sivil tesisleri ve kritik altyapıyı hedef aldığına ilişkin belgelerin ilgili kurumlara sunulduğu kaydedildi.

Etiyopya topraklarının saldırılarda kullanılmasının "düşmanca eylem" olarak nitelendirildiği açıklamada, Addis Ababa'nın BM Şartı'nı ihlal ettiği ileri sürüldü.

Açıklamada, Sudan'ın İHA saldırıları nedeniyle Etiyopya'yı BM Güvenlik Konseyi ve Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyine şikayet ettiği belirtildi.

Etiyopya'ya, topraklarının saldırılarda kullanılmasını engelleme çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası toplumdan HDK'nin sorumlu tutulması ve Etiyopya hükümetinin uluslararası hukuka uyması istendi.

Etiyopya'dan açıklamaya ilişkin henüz yanıt gelmedi.

Geçen pazartesiden bu yana Hartum, Cezire, Sennar ve Gadaref eyaletlerinde 13 elektrik santraline İHA saldırıları düzenlendi.

Sudan, Etiyopya'yı daha önce de HDK'ye destek vermek ve örgütün topraklarından saldırılar düzenlemesine izin vermekle suçlamıştı. Etiyopya ise iddiaları reddederek Sudan'ın egemenliğine saygı duyduğunu açıklamıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında güçlerin tek çatı altında birleştirilmesine ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle Nisan 2023'te başlayan çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA
EtiyopyaPolitikaAfrikaGüncelSudanDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı
Ne olacak bu takımın hali Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
Galatasaray’da kriz İşte küfürlü kavganın perde arkası Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı Altında işler değişti 17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti
Pentagon’un “çılgın“ planını duyurdu, günler sonra felç geçirdi Pentagon'un "çılgın" planını duyurdu, günler sonra felç geçirdi
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
11:03
9 gol yiyen kaleciden maç sonrası olay sözler
9 gol yiyen kaleciden maç sonrası olay sözler
10:41
DEM Parti’den kritik karar İBB el değiştirebilir
DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
10:35
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
10:17
Midyeci Ahmet’e tepki yağıyor
Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor
10:09
Otogaza dev zam geliyor Litresi 50 lirayı aşacak
Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 11:13:40. #.0.3#
SON DAKİKA: Sudan, Etiyopya'dan yapıldığı öne sürülen İHA saldırılarını BM ve Afrika Birliği'ne taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android