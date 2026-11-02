Sudan, Etiyopya'dan yapıldığı öne sürülen İHA saldırılarını BM ve Afrika Birliği'ne taşıdı

Sudan, Etiyopya topraklarından düzenlendiğini öne sürdüğü insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle Etiyopya'yı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyine şikayet ettiğini bildirdi.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik İHA saldırılarının çeşitli eyaletlerdeki sivil yerleşimleri ve elektrik santrallerini hedef aldığı, can kayıplarına ve temel hizmetlerde aksamalara yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Etiyopya topraklarından patlayıcı yüklü ve füze donanımlı İHA'larla sivil tesisleri ve kritik altyapıyı hedef aldığına ilişkin belgelerin ilgili kurumlara sunulduğu kaydedildi.

Etiyopya topraklarının saldırılarda kullanılmasının "düşmanca eylem" olarak nitelendirildiği açıklamada, Addis Ababa'nın BM Şartı'nı ihlal ettiği ileri sürüldü.

Açıklamada, Sudan'ın İHA saldırıları nedeniyle Etiyopya'yı BM Güvenlik Konseyi ve Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyine şikayet ettiği belirtildi.

Etiyopya'ya, topraklarının saldırılarda kullanılmasını engelleme çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası toplumdan HDK'nin sorumlu tutulması ve Etiyopya hükümetinin uluslararası hukuka uyması istendi.

Etiyopya'dan açıklamaya ilişkin henüz yanıt gelmedi.

Geçen pazartesiden bu yana Hartum, Cezire, Sennar ve Gadaref eyaletlerinde 13 elektrik santraline İHA saldırıları düzenlendi.

Sudan, Etiyopya'yı daha önce de HDK'ye destek vermek ve örgütün topraklarından saldırılar düzenlemesine izin vermekle suçlamıştı. Etiyopya ise iddiaları reddederek Sudan'ın egemenliğine saygı duyduğunu açıklamıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında güçlerin tek çatı altında birleştirilmesine ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle Nisan 2023'te başlayan çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.