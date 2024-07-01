Sudan'ın Faşir şehrinde HDK saldırısında 8 kişi öldü - Son Dakika
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Sudan'ın Faşir şehrinde HDK saldırısında 8 kişi öldü

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de bir camiye yapılan saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na ait gıda yardımı yüklü kamyonlara saldırı düzenlendi. Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasında ise başkent Hartum'da bir köprünün vurulması üzerine suçlamalar yaşandı. HDK, Sinnar eyaletindeki ordu karargahlarının kontrolünü ele geçirdiğini iddia etti.

01.07.2024 22:46
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PORT Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) bir camiye saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Aktivistlerden oluşan Faşir Direniş Komitelerinden yapılan açıklamada, "HDK'ye ait bir İHA, Faşir'in doğusundaki Ticaniya Mahallesi'nde bulunan camiyi bombaladı ve bu, çoğu çocuk bir aileden 8 kişinin şehit olmasına yol açtı." bilgisi verildi.

Açıklamada, saldırıda 12 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programının (WFP) X platformundaki açıklamasında, "Bugün Orta Darfur eyaletine giden, WFP'ye ait gıda yardımı yüklü 3 kamyona kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "binlerce ihtiyaç sahibini doyurması amaçlanan bu gıda yardımlarının yağmalandığı" belirtildi.

Hartum'da bir köprünün vurulması üzerine iki taraf birbirini suçladı

Diğer taraftan, Sudan ordusu ve HDK, başkent Hartum'un Umdurman ile Bahri bölgelerini birbirine bağlayan, Nil Nehri üzerindeki Halfaya Köprüsü'nün vurularak yıkılması üzerine karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, "Ülkenin altyapısını ve varlıklarını sistematik olarak hedef almaya devam eden HDK milisleri, dün akşam Halfaya Köprüsü'nün doğu tarafındaki bir kısmını tahrip ederek hasara yol açtı." ifadesine yer verildi.

HDK ise köprünün ordu güçleri tarafından vurularak yıkıldığını öne sürdü.

Yeni çatışma alanı: Sinnar eyaleti

HDK ayrıca ülkenin güneyindeki Sinnar eyaletinin merkezi Sinca'daki orduya ait 67. Piyade Tugayı ve 165. Topçu Tugayı karargahlarının kontrolünü ele geçirdiğini iddia etti.

"Böylece HDK bölge üzerindeki kontrolünü tamamen genişletti." iddiasında bulunan HDK, yeni hedeflere doğru ilerlediklerini belirtti.

HDK, 24 Haziran'da, orduyla yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Sinnar, Cezira ve Beyaz Nil eyaletlerini birbirine bağlayan stratejik konuma sahip Cebel Moya bölgesinin kontrolünü ele geçirdiğini iddia etmişti.

Ordu ise 25 Haziran'da, HDK'nin Sinnar şehrine yönelik saldırısını püskürtmeyi başardığını ve onlara ağır can ve araç kaybı yaşattığını duyurmuştu.

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, 29 Haziran'da Sinnar eyaletindaki ordu güçlerini teftiş etmişti.

HDK de bu ziyaretten birkaç saat sonra Sinnar eyaletinin merkezi Sinca'daki 17. Piyade Tümeni Komutanlığını ele geçirdiğini ileri sürmüştü.

Ordu ise dün bu iddiaları yalanlayarak çatışmaların devam ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'ın Faşir şehrinde HDK saldırısında 8 kişi öldü - Son Dakika

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