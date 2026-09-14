Sudan'ın Mavi Nil eyaletinde çatışmalar ocaktan bu yana 100 bin kişiyi yerinden etti - Son Dakika
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Sudan'ın Mavi Nil eyaletinde çatışmalar ocaktan bu yana 100 bin kişiyi yerinden etti

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Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil eyaletindeki çatışmalar, ocak ayından bu yana yaklaşık 100 bin kişiyi yerinden etti. IOM verilerine göre 11 Ocak-23 Ağustos döneminde yerinden edilenlerin yüzde 47'sini 18 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor.

HARTUM/ Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil eyaletindeki çatışmalar, ocak ayından bu yana yaklaşık 100 bin kişiyi yerinden etti.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, 11 Ocak-23 Ağustos döneminde eyaletin farklı bölgelerinden 19 bin 497 aileden 99 bin 277 kişi yerinden edildi.

Bu sayı, IOM'un 21 Mayıs'ta 59 bin 742 olarak açıkladığı önceki veriye göre yüzde 66 arttı.

Yerinden edilenlerin yüzde 47'sini 18 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor.

39 bin 570 kişi Gisan, 32 bin 515 kişi Kurmuk ve 27 bin 192 kişi Bau bölgelerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Yerinden edilenler eyalet genelinde 7 bölgeye sığındı, bunlardan 45 bin 740'ı Ed Damazin kentine, 15 bin 735'i de Gisan'a yerleşti.

Yerinden edilenlerin yüzde 58'i geçici toplanma alanlarında, yüzde 33'ü okul ve diğer kamu binalarında, yüzde 9'u da ev sahibi ailelerin yanında kaldı.

Mavi Nil'de son günlerde, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ve müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'in (SPLM-N) çeşitli bölgelere yönelik saldırılarıyla çatışmalar yoğunlaştı.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden savaşta, BM ve uluslararası kuruluşların tahminlerine göre on binlerce kişi öldü, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'ın Mavi Nil eyaletinde çatışmalar ocaktan bu yana 100 bin kişiyi yerinden etti - Son Dakika

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