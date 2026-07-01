Sudan Ordusu HDK'ye Karşı Önemli Başarılar Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sudan Ordusu HDK'ye Karşı Önemli Başarılar Elde Etti

01.07.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetleri'ne ait 224 savaş aracını imha etti, çatışmalar devam ediyor.

Sudan ordusu, son iki haftada ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) ait 224 savaş aracının imha edildiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 15-30 Haziran tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda HDK'ye karşı önemli başarılar elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda HDK'ye ait 224 savaş aracının imha edildiği, 36 savaş aracının da ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyonlarda iki tank, silah ve yakıt yüklü 10 kamyon, iki mühimmat deposu ile iki yakıt depolama tesisinin imha edildiği aktarılan açıklamada, stratejik bir insansız hava aracının (İHA) da düşürüldüğü bilgisi yer aldı.

Açıklamada, Darfur bölgesinde ordu ve müttefik güçlerin düzenlediği operasyonda stratejik bir İHA'nın vurulduğu ifade edilerek, Batı Darfur'un Kulbus bölgesinde HDK unsurlarının geri çekilmek zorunda kaldığı, çok sayıda savaş aracının imha edildiği ve örgüte kayıplar verdirildiği aktarıldı.

Kuzey ve Güney Kurdufan eyaletlerinde operasyonların sürdüğü aktarılan açıklamada, bir ikmal kamyonunun imha edildiği ve çok sayıda HDK mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Mavi Nil eyaletindeki Sarkam ve Magqa bölgelerinin çatışmaların ardından ordu kontrolüne geçtiği belirtilerek, burada da HDK unsurlarına ait savaş araçlarının imha edildiği ve kayıplar verdirildiği öne sürüldü.

HDK, Kuzey Darfur'un bir bölümü dışında Darfur bölgesindeki beş eyaletin büyük kısmını kontrol ederken, Sudan ordusu başkent Hartum'un da aralarında bulunduğu, ülkenin diğer 13 eyaletinin çoğunda hakimiyetini sürdürüyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Sudan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan Ordusu HDK'ye Karşı Önemli Başarılar Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları başka semtlere kaçırdı Daireden çıkan manzara şoke etti Komşuları başka semtlere kaçırdı! Daireden çıkan manzara şoke etti
Bilecik’te “Ben gidiyorum“ notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp Bilecik'te "Ben gidiyorum" notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp
Murat Ongun’un “Oğlumun kumbaradaki parasını aldılar“ iddiasına yalanlama Murat Ongun'un "Oğlumun kumbaradaki parasını aldılar" iddiasına yalanlama
CHP’de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Ayşe Tokyaz’ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım Ayşe Tokyaz'ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım
Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı

14:50
Cemil Tugay’dan AK Parti’ye geçecek iddialarına yanıt
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt
14:09
Destici’den komedyen Deniz Göktaş’a sert tepki: O dili koparırız
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız
14:07
Batman’da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı
Batman'da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı! Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı
14:01
Aman Haaland görmesin Yıldız futbolcuyu fena taklit etti
Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti
13:04
İstanbul’da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
13:03
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 14:59:13. #7.13#
SON DAKİKA: Sudan Ordusu HDK'ye Karşı Önemli Başarılar Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.