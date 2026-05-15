Sudan Ordusu Khor Hassan'ı Geri Aldı

Sudan ordusu, Mavi Nil eyaletindeki Khor Hassan bölgesini Hızlı Destek Kuvvetleri'nden (HDK) geri aldığını bildirdi.

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, HDK ve müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) ile çatışma yaşandığı belirtildi.

Ordunun, HDK ve SPLM-N'ye ağır kayıplar verdirdiği vurgulanan açıklamada, "Mavi Nil eyaletindeki Khor Hassan'ın kurtarıldığı" ifade edildi.

Son haftalarda Etiyopya ve Güney Sudan sınırındaki Mavi Nil'de şiddeti artıran çatışmalar nedeniyle binlerce kişi yerinden edilmişti.

Sudan ordusu, Mavi Nil'in büyük bölümünü kontrol ederken, SPLM-N 2011'den bu yana hükümetle çatışıyor ve Güney Kurdufan ile Mavi Nil için özerklik talep ediyor.