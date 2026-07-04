Sudan Ordusu Kurmuk'ta Operasyon Başlattı

Sudan ordusunun, ülkenin güneydoğusundaki Mavi Nil eyaletinde bulunan stratejik Kurmuk kentini geri almak amacıyla Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ve müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzeye (SPLM-N) karşı geniş çaplı operasyon başlattığı bildirildi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen askerler, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Sudan ordusu ile müttefik birliklerin, saatler süren çatışmaların ardından Kurmuk kentini yeniden ele geçirmek amacıyla geniş çaplı operasyon başlattığını belirtti.

Askerler, ordunun Kurmuk çevresindeki HDK'nin ön hat mevzilerine yoğun operasyonlar düzenlediğini ifade ederek, operasyonların, Sudan ordusunun son dönemde Mavi Nil eyaletinde Etiyopya ve Güney Sudan sınır hattındaki çeşitli bölgeleri yeniden kontrol altına almasının ardından başlatıldığını kaydetti.

Mavi Nil eyaletinin en büyük yerleşimlerinden biri olan ve eyalet merkezi Ed Damazin ile birlikte bölgenin önemli kentleri arasında yer alan Kurmuk, Etiyopya sınırına yakın konumu nedeniyle stratejik önem taşıyor.

Kent, Etiyopya ve Güney Sudan'a uzanan kara ulaşım hatları ile askeri ikmal ve iletişim güzergahlarını kontrol etmesi bakımından kritik bir noktada bulunuyor.

HDK ile SPLM-N, Kurmuk'u 24 Mart'ta ele geçirmişti.

Sudan ordusu Mavi Nil eyaletinin geniş kesimlerini kontrol etmeyi sürdürürken, SPLM-N ise Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerine özerklik talebiyle 2011'den bu yana hükümete karşı silahlı mücadele yürütüyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, ülkede milyonlarca kişi de açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.