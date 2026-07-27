Sudan Sağlık Sistemi Yeniden İnalıyor

HARTUM, 27 Temmuz (Xinhua) -- Sudan Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, ülkedeki hastaneler ile birinci basamak sağlık tesislerinin yaklaşık yüzde 75'inin savaşın yol açtığı ağır hasarın ardından yeniden hizmet vermeye başladığını ve sektörün yeniden toparlanmasını desteklemek amacıyla 293 milyon ABD doları tutarında uluslararası finansman sağlandığını söyledi.

İbrahim pazar günü Hartum'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, savaş dönemindeki çalışmaların acil sağlık hizmetlerine odaklandığını, mevcut aşamada ise özellikle bakanlığın başkente dönmesinin ardından sağlık sisteminin yeniden inşasına geçildiğini belirtti.

İbrahim ayrıca, uluslararası kuruluşlar ve kalkınma bankalarıyla 293 milyon doların üzerinde finansman anlaşmaları imzaladıklarını, buna ek olarak önümüzdeki üç yıl için yaklaşık 150 milyon dolarlık taahhüt aldıklarını ifade etti.

Söz konusu anlaşmaların Dünya Bankası ile 83 milyon dolarlık bir projeyi, Afrika Kalkınma Bankası ile 70 milyon dolar değerinde iki projeyi ve sıtma ile HIV/AIDS kontrol programlarının yanı sıra bağışıklama ve aşı sistemlerini desteklemek üzere Küresel Fon ile imzalanan 140 milyon dolarlık bir anlaşmayı kapsadığı belirtildi.

Sudan'ın sağlık sektörü, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında Nisan 2023'te çatışmaların başlamasından bu yana ciddi zorluklarla karşı karşıya bulunuyor. Yüzlerce sağlık tesisinin zarar görmesi veya kapanması tedarik zincirlerini aksatarak kolera, kızamık, dang humması ve sıtma dahil salgın hastalık riskini artırıyor.