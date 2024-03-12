BM: Sudanlı mültecilere yönelik yardımlar sona erebilir

Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), iç savaş nedeniyle Çad'a sığınmak zorunda kalan Sudanlı mültecilere yönelik yardımların gelecek ay sona erebileceği uyarısı yaptı.

WFP Çad Temsilcisi ve Ülke Direktörü Pierre Honnorat tarafından yapılan açıklamada, Sudanlı mültecilere yardımların sona erebileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, milyonlarca kişinin Çad'a göç etmek zorunda kaldığı belirtilerek desteklerin azalması nedeniyle gelecek ay yardımların sona erebileceği belirtildi.

Sudanlı mültecilere yardım için uluslararası kurumlara çağrı yapılan açıklamada, gelecek altı ay boyunca acilen 242 milyon dolara ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından 2023'ün nisan ayı ortasında iç savaş patlak vermişti.

Ülke o tarihten bu yana taraflar arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.