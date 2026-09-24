Sueda Kent Sitesi davasında sanık Ömer Yılmaz'a yurt dışına çıkış yasağı verildi - Son Dakika
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Sueda Kent Sitesi davasında sanık Ömer Yılmaz'a yurt dışına çıkış yasağı verildi

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Sueda Kent Sitesi davasında sanık Ömer Yılmaz\'a yurt dışına çıkış yasağı verildi
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Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 65 kişinin yaşamını yitirdiği Sueda Kent Sitesi davasında, sanık Ömer Yılmaz'ın savunması alındı. Yılmaz, bilirkişi raporlarının kendisini kusurlu gösterdiğini savundu; mahkeme yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bıraktı.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 65 kişinin yaşamını yitirdiği Sueda Kent Sitesi davasında, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Ömer Yılmaz'ın savunması alındı. Yılmaz, bilirkişi raporlarının kendisini kasıtlı şekilde kusurlu gösterdiğini savunarak duruşmalardan bağışık tutulmak istediğini belirtti. Mahkeme Yılmaz'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'ın Merkez ilçesindeki Sueda Kent Sitesi B Blok'un yıkılması sonucu 65 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin önce müteahhit Mehmet Murat Bulut, müteahhit, mimari proje müellifi, mimari fenni mesul Muhittin Büyük, şantiye şefi, statik proje müellifi ve statik fenni mesul Ömer Yılmaz hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı. Ardından Adıyaman Belediyesi'nde görev yapan Aysel Ertemir, Bedir Leblebici, İrfan Günay Çelik ve Mehmet Bağcı hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı ve iki dosya birleştirildi.

Sanık Ömer Yılmaz hakkında 17 Temmuz 2024 tarihinde çıkarılan yakalama emrine istinaden, sanığın dün Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldığı öğrenildi.

Sanık Yılmaz, savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, bilirkişi raporlarının kendisini kasıtlı şekilde kusurlu gösterdiğini savundu ve duruşmalardan bağışık tutulmak istediğini belirtti.

SAVUNMASI ALINDIĞI İÇİN ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın savunması alınmış olmakla, başka suçtan hükümlü ya da tutuklu değilse derhal serbest bırakılmasına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın savunması alınmış olmakla, başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse derhal serbest bırakılmasına, sanık Ömer Yılmaz'ın savunması alınmış olmakla talebinin kabulü ile duruşmalardan vareste tutulmasına ve üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak CMK'nın 109/3-a maddesi uyarınca "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

"ADALETİN EKSİKSİZ YERİNE GETİRİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Sueda Kent Sitesi'nin duruşması, yarın saat 10.00'da Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Depremde iki kardeşini kaybeden ve annesiyle enkazdan yaralı kurtulan Hatice Özciriş, süreci şöyle değerlendirdi:

"6 Şubat 2023'te iki kardeşimizi ve 63 komşumuzu kaybettik. O günden bu yana hayatımız geri dönülmez biçimde değişti. Bu acıyı her geçen gün aynı tazelikle içimizde yaşıyoruz. Binanın yapımından sorumlu olan Ömer Yılmaz'ın depremden sonra 3,5 yılı aşkın süredir kaçması, zaten ağır olan bu süreci bizim için daha da yaralayıcı hale getirdi. Mahkemenin tutuksuz yargılanmasını istediği Ömer Yılmaz, 65 kişinin ölümünden sorumludur. Kardeşlerimizin hayatına mal olan bu felakette sorumluların adalete hesap vermesini ve adaletin eksiksiz yerine getirilmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA
Ömer Yılmaz3. SayfaAdıyamanMahkemeGüncelSon Dakika

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