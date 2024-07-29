Suğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Tavuk Yetiştiriciliği Uygulamalı Öğreniliyor - Son Dakika
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Suğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Tavuk Yetiştiriciliği Uygulamalı Öğreniliyor

Suğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği bölümü öğrencileri, kurulan 300 tavuk kapasiteli kümes sayesinde tavukçuluğun her aşamasını uygulamalı olarak öğreniyor. Kümes, Seydişehir Belediyesi tarafından desteklenerek genel bütçeden imkanları ile kuruldu. Okul Müdürü Seyit Ali Koç, öğrencilerin burada edindikleri bilgi ve becerileri piyasada değerlendireceklerini ve gelecekte kendi işletmelerini kurabileceklerini belirtti.

29.07.2024 11:47
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Suğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği bölümü öğrencileri, kümes sayesinde tavukçuluğun her aşamasını uygulamalı öğreniyor.

Seydişehir Suğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan 300 tavuk kapasiteli kümes, genel bütçeden imkanları ile kuruldu.

Seydişehir Belediyesi tarafından yüzde elli desteklenen ve beton ihtiyacı karşılanan kümes 150 bin liraya mal oldu.

Tavuk yetiştiriciliğinin zorlu bir çalışma olduğunu kaydeden Okul Müdürü Seyit Ali Koç, ziraat mühendisleri ve bölüm öğretmenleri eşliğinde teorik bilgilerin pratiğe döküldüğünü kaydetti.

Günlük ortalama 100 yumurta elde ettiklerini anlatan Koç, "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı bölümü öğrencileri tarafından başlatılan çalışmada öğrencilerimiz, burada edindikleri bilgi ve becerilerini piyasada diğer kümeslerde çalışarak değerlendirecekler ve belki de daha sonra kendileri birer girişimci olarak kanatlı hayvan atölyeleri işletmeleri kuracaklar. Döner sermaye aracılığı ile elde edilen gelir ise Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı bölümü öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak." dedi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Tavuk Yetiştiriciliği Uygulamalı Öğreniliyor - Son Dakika

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