Şuhut'ta Fabrikada Yangın

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir sucuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, 14 itfaiye, 4 arazöz, 3 su tankeri ve iş makineleri ile AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, fabrikada hasar oluştu.
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