Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, kepçeyle kaçak kazı yapan 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Paşacık köyünde iş makinesiyle kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, C.Ö. ile M.Ö'yü kaçak kazı yaparken yakaladı.
Kazı alanında iş makinesi, pat pat diye tabir edilen tarım aracı, balyoz, kazma ve kürekler ele geçirildi.
Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Şuhut'ta Kaçak Kazı İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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