Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İ.K. (50) idaresindeki 07 CMM 99 plakalı otomobil, Atlıhisar köyü yakınlarında E.K'nin (17) kullandığı 03 AKC 191 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan E.K, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Şuhut'ta Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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