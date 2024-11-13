Sukesen Deresi Temizliği ile Mogan Gölü Hayata Döndü

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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi tarafından Sukesen Deresi'nin Mogan Gölü'ne döküldüğü alanda başlatılan temizlik çalışmaları tamamlandı. Titizlikle gerçekleştirilen çalışmalar sırasında dereyle birlikte göle taşınan plastik, metal ve organik atıklar alandan tamamen temizlendi. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Hep birlikte, Gölbaşı'nı daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getirebiliriz" dedi.

Gölbaşı Belediyesi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden alınan izinlerin ardından Sukesen Deresi'nin Mogan Gölü'ne döküldüğü alanda başlatılan temizlik çalışmaları tamamlandı. Gölün doğal dengesini bozmadan, özellikle kuşların üreme mevsiminin sona ermesiyle birlikte başlayan çalışmaların tamamlanmasıyla, göldeki iç sirkülasyon ve oksijen seviyesi artarken doğa canlılığında gözle görülür bir artış yaşandı. Kuşlar, balıklar ve diğer su canlıları, temizlenen alana yeniden dönerek ekosistemin canlanmasını sağladı. Temizlik işlemlerine Devlet Su İşleri (DSİ) de araç desteği sağlarken, bölgeden tonlarca balçık ve atık çıkarıldı.

"Mogan Gölü, daha temiz ve sağlıklı bir hale geldi"

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, bölgenin doğal dengesinin korunmasının önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Sukesen Deresi'nin Mogan Gölü ile buluştuğu noktada yıllardır biriken atıklar, hem çevremize zarar veriyor hem de gölümüzün ekosistemini olumsuz etkiliyordu. Bu nedenle, ekiplerimiz hızlı ve kararlı bir şekilde temizlik çalışmalarına başlayarak dere yatağında ve göl kenarında biriken plastik, metal, organik ve diğer atıkları temizlediler. Bu çalışmalar, doğamıza yeniden nefes aldırdı. Temizlik çalışmaları, sadece fiziksel bir düzenleme değil, aynı zamanda çevre duyarlılığımızın ve sürdürülebilirlik anlayışımızın somut bir göstergesidir. Amacımız, Mogan Gölü'nü ve çevresini sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de keyifle kullanabileceği bir yaşam alanı haline getirmektir. Bugün gururla söyleyebiliriz ki Mogan Gölü, daha temiz ve sağlıklı bir hale geldi.Hep birlikte, Gölbaşı'nı daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getirebiliriz."