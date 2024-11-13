Sukesen Deresi Temizliği ile Mogan Gölü Hayata Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sukesen Deresi Temizliği ile Mogan Gölü Hayata Döndü

Gölbaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmaları ile Sukesen Deresi'nin Mogan Gölü'ne döküldüğü alanda biriken atıklar temizlendi. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, bu çalışmaların doğa ve ekosistem için önemli olduğunu vurguladı.

13.11.2024 09:12  Güncelleme: 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi tarafından Sukesen Deresi'nin Mogan Gölü'ne döküldüğü alanda başlatılan temizlik çalışmaları tamamlandı. Titizlikle gerçekleştirilen çalışmalar sırasında dereyle birlikte göle taşınan plastik, metal ve organik atıklar alandan tamamen temizlendi. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Hep birlikte, Gölbaşı'nı daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getirebiliriz" dedi.

Gölbaşı Belediyesi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden alınan izinlerin ardından Sukesen Deresi'nin Mogan Gölü'ne döküldüğü alanda başlatılan temizlik çalışmaları tamamlandı. Gölün doğal dengesini bozmadan, özellikle kuşların üreme mevsiminin sona ermesiyle birlikte başlayan çalışmaların tamamlanmasıyla, göldeki iç sirkülasyon ve oksijen seviyesi artarken doğa canlılığında gözle görülür bir artış yaşandı. Kuşlar, balıklar ve diğer su canlıları, temizlenen alana yeniden dönerek ekosistemin canlanmasını sağladı. Temizlik işlemlerine Devlet Su İşleri (DSİ) de araç desteği sağlarken, bölgeden tonlarca balçık ve atık çıkarıldı.

"Mogan Gölü, daha temiz ve sağlıklı bir hale geldi"

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, bölgenin doğal dengesinin korunmasının önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Sukesen Deresi'nin Mogan Gölü ile buluştuğu noktada yıllardır biriken atıklar, hem çevremize zarar veriyor hem de gölümüzün ekosistemini olumsuz etkiliyordu. Bu nedenle, ekiplerimiz hızlı ve kararlı bir şekilde temizlik çalışmalarına başlayarak dere yatağında ve göl kenarında biriken plastik, metal, organik ve diğer atıkları temizlediler. Bu çalışmalar, doğamıza yeniden nefes aldırdı. Temizlik çalışmaları, sadece fiziksel bir düzenleme değil, aynı zamanda çevre duyarlılığımızın ve sürdürülebilirlik anlayışımızın somut bir göstergesidir. Amacımız, Mogan Gölü'nü ve çevresini sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de keyifle kullanabileceği bir yaşam alanı haline getirmektir. Bugün gururla söyleyebiliriz ki Mogan Gölü, daha temiz ve sağlıklı bir hale geldi.Hep birlikte, Gölbaşı'nı daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getirebiliriz."

Kaynak: ANKA

Gölbaşı Belediyesi, Yerel Yönetim, Yakup Odabaşı, Mogan Gölü, Gölbaşı, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sukesen Deresi Temizliği ile Mogan Gölü Hayata Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
08:49 Ödüllü genç balerin evinde ölü bulundu Ödüllü genç balerin evinde ölü bulundu
08:30 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ’’100 bin TL aldı’’ iddiası Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ''100 bin TL aldı'' iddiası
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
15:25 Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti
15:22 Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu maçlarının programı belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçlarının programı belli oldu
15:03 Avrupa Ligi’nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var
15:02 ’’Sahte doktor’’ iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı ''Sahte doktor'' iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı
15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:52 Esenyurt’ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü Esenyurt'ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü
14:30 İkinci ol araç piyasası canlandı Sebebi ilginç İkinci ol araç piyasası canlandı! Sebebi ilginç
14:18 Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 10:54:22. #1.13#
SON DAKİKA: Sukesen Deresi Temizliği ile Mogan Gölü Hayata Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.