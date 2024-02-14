Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, partisinin kendisini yeniden aday göstermemesine tepki gösterdi

SARIYER Belediye Başkanı Şükrü Genç, partisinin kendisini yeniden aday göstermemesine tepki göstererek '18 Şubat gününe kadar kararın gözden geçirilmesini ve düzeltilmesini istiyoruz dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde kendisi yerine Oktay Aksu'yu aday çıkarmasına tepki gösteren Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Sarıyer Belediye Başkanlığı binası önünde saat 16.00'da yapılan açıklamaya çok sayıda partili katıldı. Ellerinde 'Sen yoksan biz de yokuz!', 'İmamoğlu hak yeme!' yazılı dövizler bulunan partililer, sık sık Şükrü Genç lehine sloganlar attı. Kendisini destekleyen partililere seslenen Şükrü Genç, 'Bundan tam 15 yıl önce, yüzde 27 oy oranıyla başladığımız yolculuğu 2009 seçimlerinde yüzde 37, 2014 yılında yüzde 52, 2019 yılında ise yüzde 60'lara taşıdık. Bir çocuğun doğumundan 15 yaşına kadar gelişi gibi Sarıyer'i hep birlikte büyüttük. Her kesimden verilen bu oy için tüm Sarıyerlilere binlerce kez teşekkür ediyorum.
Çalışma arkadaşlarımla birlikte 15 yıl emek harcamış, alın teri ve büyük mücadele ortaya koymuş bir belediye başkanı olarak, adaylık sürecinin sonunu televizyon ve medyadan takip ederek öğrenmek zorunda kalmış olmak, 100'üncü yılını geride bırakan partimizin ve de Cumhuriyetin kültürüyle bağdaşmamaktadır. Aday belirlemenin objektif ve tutarlı bir şekilde kamuoyu yoklamalarına bağlı olarak yapılmadığı da ortadadır. Çünkü bu süreçte yaptırdığımız iki anket Sarıyerlilerin tercihiyle yeniden seçileceğimizi açıkça ortaya koyarken buradan soruyorum Hangi anket sonucu böyle bir kararın alınmasına neden olur dedi.
BU KADAR HIRS ACABA RANT HIRSI MI
Yıllarca mahalle sakinleriyle verilen mücadele sonucunda gecekondu mahallelerinin başta mülkiyet olmak üzere, temel problemlerinin çözüldüğünü ifade eden Genç, 'Sarıyer'i en doğru şekilde, ranta mahkum etmeden, yerinde dönüştürme gayreti içinde olduğumuzu, hazırlık içinde olduğumuzu herkes biliyor. Herkesin bilmesine rağmen bu kadar hırs acaba rant hırsı mı Benim halkımın, oralarda yaşayan insanlarımın rant hırsı yok. Onların tek beklentisi bu kadar yıldır başına ne geleceğini bilmediği yuvasını artık kendisinin olacağı, başını yastığa rahat koyacağı ve bir gün torununa buraları rahatça bırakacağıdır. Onun tek beklentisi de budur diye konuştu.
18 ŞUBAT GÜNÜNE KADAR KARARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ VE DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUZ
Genç, parti yönetiminin 31 Mart seçimleri için tercihini bir daha gözden geçireceğini umut ettiğini belirterek, Parti yönetimimiz Sarıyerlilerin sesini duysun ve dinlesin. Umut ediyorum ki, parti yönetimimiz doğru saha ölçümlerine göre hareket etsin. O anketlere kulak verilsin. Umut ediyorum ki, parti yönetimimiz Sarıyer ve İstanbul'u kazanmak için en doğru yöntemi, en doğru adayı belirleyecektir. Bu talepler dikkate alınarak bu kararın partimizce yeniden gözden geçirilmesini Sarıyerliler adına talep ediyorum. Sarıyer halkı ve benim umudum, beklentim şudur ki; bu kararların yeniden gözden geçirilmesi için 18 Şubat akşamına kadar artarak devam edecektir bu. Peki, 18 Şubat akşamından sonra ne olacak Ben mühendisim. Biz mühendisler bir karar verirken birlikte kimler varsa çevresinde herkesle birlikte karar verir. Yani verileri, ne varsa bütün mesajları alırız. Olanı olmayanı, bir araya getirir, tartışırız. Yani bunun içinde halkımız, muhtarlarımız, gazetecilerimiz ve çocuklarımız ve bu yaşamın içinde olan herkes. Tartışırız, birlikte karar veririz. İşte o noktada analizini yaparız, böyle bir bina gibi. ve biz bu şekilde hareket edeceğiz deriz. ve kararımızı aynı şekilde çok daha kalabalıklarla her yere duyururuz. 18 Şubat gününe kadar bu kararın gözden geçirilmesini ve düzeltilmesini istiyoruz ifadelerini kullandı.
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