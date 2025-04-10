Şükrü Özkaynak Kütüphanesi ve Direniş Parkı Açıldı

(İZMİR) - Efes Selçuk'ta uzun yıllar eğitime destek veren merhum Şükrü Özkaynak'ın adının verildiği kütüphane ve Direniş Parkı açıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bir direniştir yaşamak. Çocuklarımız da Direniş Parkı'nda oynayarak, Şükrü Özkaynak Mahalle Kütüphanesi'nde okuyarak, ders çalışarak geleceklerine köprü atacaklar" dedi.

Zafer Mahallesi'nde Pembe Düğün Salonu arkasında açılan park ile Efes Selçuk'ta sayısız çocuğun eğitim hayatına destek olan, çocuklara kitap sevgisi ve Atatürk aşkını aşılayan merhum Şükrü Özkaynak'ın adı ölümsüzleştirildi.

Her mahallede ya da uygun olan her alanda çocuklar adına bir şey yapmaya çalıştıklarını belirten Başkan Sengel; "Mahalle kütüphanelerini yapış sebebimiz çocukların çok daha rahat ders çalışabilecekleri, gerekli kaynaklara ulaşabilecekleri, aynı zamanda kafaları ders ile ilgili bir şeye takıldığında birilerine sorabilecekleri kütüphaneler oluşturmak istedik" dedi.

"Çocuklarımız geleceklerine köprü atacaklar"

Şükrü Özkaynak'ın Efes Selçuk'un belleğinde unutulmaz bir isim olduğunu belirten Başkan Sengel, "Şükrü Özkaynak bu mahallede uzun yıllar yaşadı. Bu mahallede ayrıca babası Başöğretmen Cemal Özkaynak adına bir anı evi de yer alıyor. Şükrü Özkaynak herkesin tanıdığı, bildiği, çocuklara, onların eğitimine aynı zamanda Efes Selçuk'un değerlerine kıymet veren bir isimdi. Onun adını bu kütüphanede yaşatacak olmak bizim için çok büyük bir gurur. Bir direniştir yaşamak. Çocuklarımız da Direniş Parkı'nda oynayarak, Şükrü Özkaynak Mahalle Kütüphanesi'nde okuyarak, ders çalışarak geleceklerine köprü atacaklar" dedi.

Şükrü Özkaynak'ın oğlu Ayhan Özkaynak babasının adının bir kütüphaneye verilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Burada emeği geçen herkese, başta Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e, Selçuk Efes Kent Belleği çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Eğitime katkının da yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden biri olduğu bilinciyle bu çalışmaların yaygınlaşmasını diliyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Babam kitapları çok severdi, çocukları çok severdi, eğitime çok önem verirdi. Bu yüzden babamın adının çocukların kitap okudukları, ders çalıştıkları bir yerde yaşayacak olması bizi çok mutlu etti" dedi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel çocuklarla birlikte Şükrü Özkaynak Mahalle Kütüphanesi'ni ve Direniş Parkı'nı gezdi.