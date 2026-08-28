Şule Yüksel Şenler 7. Yılında Anıldı
Burhanettin Duran, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7. yılında rahmetle andı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında andı.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Fikirleriyle ve mücadelesiyle nice insanın hayatına dokunan, inandığı hakikatleri kalemiyle savunan Sayın Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7. yıl dönümünde rahmetle ve duayla anıyorum. Şule Yüksel Şenler Hanımefendi; söyledikleriyle, yazdıklarıyla ve ortaya koyduğu güçlü duruşuyla ardında unutulmayacak bir iz bıraktı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şule Yüksel Şenler 7. Yılında Anıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?