Şule Yüksel Şenler 7. Yılında Anıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Fikirleriyle ve mücadelesiyle nice insanın hayatına dokunan, inandığı hakikatleri kalemiyle savunan Sayın Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7. yıl dönümünde rahmetle ve duayla anıyorum. Şule Yüksel Şenler Hanımefendi; söyledikleriyle, yazdıklarıyla ve ortaya koyduğu güçlü duruşuyla ardında unutulmayacak bir iz bıraktı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."