Suleika-Lied Akşamı Konseri Gerçekleşti - Son Dakika
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Suleika-Lied Akşamı Konseri Gerçekleşti

Suleika-Lied Akşamı Konseri Gerçekleşti
04.06.2026 12:54
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17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde 'Suleika-Lied Akşamı' konseri yapıldı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) organize edilen "17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali"nde "Suleika-Lied Akşamı" konseri düzenlendi.

DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda düzenlenen konser, edebiyat ile müziği aynı sahnede buluşturarak izleyicilere kültürlerarası sanat deneyimi sundu.

Program, Alman şair ve yazar Johann Wolfgang von Goethe'nin 1819'da yayımlanan "Batı-Doğu Divanı" eserinden ilhamla hazırlandı. Konserde, eserin dikkati çeken karakterlerinden Suleika'nın hikayesi müziğin diliyle yeniden yorumlandı.

Uluslararası opera sahnelerinin önemli isimlerinden soprano Carolina Ullrich, konserdeki performansıyla beğeni toplarken, sanatçıya piyanoda Ahmet Sait Karabulut eşlik etti.

Konserde, Franz Schubert, Johannes Brahms, Robert Schumann ve Hugo Wolf gibi Romantik Dönem bestecilerinin eserleri de seslendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suleika-Lied Akşamı Konseri Gerçekleşti - Son Dakika

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