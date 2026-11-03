Süleyman Sarı, İtalya'daki büyük ödüle Seneca portresini 28 bin 400 taşla yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Süleyman Sarı, İtalya'daki büyük ödüle Seneca portresini 28 bin 400 taşla yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süleyman Sarı, İtalya\'daki büyük ödüle Seneca portresini 28 bin 400 taşla yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyalı çakıl sanatçısı Süleyman Sarı, İtalya'nın Bari kentindeki büyük ödül için Seneca'nın portresini 28 bin 400 doğal çakıl taşıyla 5 ayda hazırladı. Sarı, törende büyük ödülü sahibine verdi; aynı teknikle yaptığı 4 eseri de Bari'deki tarihi kalede sergilendi.

Antalya'da yaşayan müdahalesiz mikro doğal çakıl sanatçısı Süleyman Sarı, İtalya'da düzenlenen uluslararası organizasyonun büyük ödülü olan Romalı filozof Seneca'nın portresini, 28 bin 400 doğal çakıl taşıyla hazırladı.

Çocuk yaşlarda ustasının yanında geçirdiği çıraklık döneminde taşlarla tanışan Sarı, 34 yıldır sahillerden topladığı doğal çakıl taşların yapısını ve rengini hiç bozmadan eserler yapıyor.

Sarı, evinde oluşturduğu atölyesinde mikro boyuttaki doğal taşları eliyle tek tek yerleştirerek tablolar hazırlıyor.

Eserleri Türkiye'nin çeşitli illerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sergilenen Sarı'nın çalışmalarının ünü sınırları aştı.

Sarı ve eşi Nejla Sarı, İtalya'nın Bari kentindeki Sanat ve Felsefe Bilimleri Akademisinin düzenlendiği Lucius Annaeus Seneca Çağdaş Edebiyat Uluslararası Akademik Ödülleri törenine davet edildi.

Törenin büyük ödülünü tasarlaması istenen Sarı, 28 bin 400 doğal çakıl taşı kullanarak 5 ayda Romalı düşünür Seneca'nın portresini hazırladı.

Eşiyle İtalya'ya giden Sarı, pek çok ülkeden sanatçı, akademisyen ve felsefecinin katıldığı organizasyonda tasarladığı büyük ödülü sahibine verdi.

Sarı'nın beraberinde götürdüğü ve aynı teknikle yaptığı 4 eseri de Bari'deki tarihi kalede sergilendi.

Törende sanatçıya, Akademi Başkanı Dr. Massimo Massa tarafından "Premio Metamorfosi Creativa" (Yaratıcı Metamorfoz Ödülü) takdim edildi.

"Türkiye'yi temsil etmekten büyük onur duydum"

Süleyman Sarı, AA muhabirine, büyük ödülün tasarımını üstlenmesinin kendisi için önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Çalışmayı büyük titizlikle hazırladığını belirten Sarı, "Benden Seneca'nın 42'ye 32 santimetre boyutlarında bir görselinin yapılması istendi. Eserimde 28 bin 400 çakıl taneciği kullandım. Çok titiz çalışmam gerekiyordu çünkü sanatımı dünyaya tanıtmak istiyordum. 5 ayda tamamladığım eserim İtalya'daki sanatseverlerden büyük ilgi gördü." dedi.

Organizasyonda eserlerinin sanatçılar ve akademisyenler tarafından uzun süre incelendiğini dile getiren Sarı, "Bu tekniği kendimin geliştirdiğini ve dünyaya yaymak istediğimi anlattım. 1 ila 3 milimetre arasındaki taşları kullandığımı anlattım. Çalışmalarımın gördüğü ilgiden çok mutlu oldum. Büyük ödülü kazanan sanatçıya ödülünü benim takdim etmem de benim için ayrı bir gururdu. Bir Türk sanatçı olarak Türkiye'yi temsil etmekten büyük onur duydum." diye konuştu.

Sarı, her eser için kullanılan taşların sayısını ve çalışmanın özelliklerini gösteren sertifikalar hazırladığını, böylece eserlerin özgünlüğünü belgelediğini ifade etti.

Sanatında sabrın önemli olduğunu belirten Sarı, 170 bin çakıl taşı kullandığı yılkı atı tablosunu 13 ayda tamamladığını, "Mitolojik Akdeniz Tanrıları" serisinde ise her biri yaklaşık 60 ila 62 bin doğal taştan oluşan çalışmalar hazırladığını dile getirdi.

Kaynak: AA
Süleyman SarıKültür SanatİtalyaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır
Yayında “Rahmet okumayan“ Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu Yayında "Rahmet okumayan" Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu
Pilot işinden oldu Cristiano Ronaldo’nun özel jetinde skandal iddia Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia
Deniz Undav RAMS Park’a çıktı, yaptığı olay oldu Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu
Hızlı tren hattında büyük skandal Tapu müdürü de tutuklandı Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı
Kentin göz bebeği Tarih boyunca 14 uygarlık burada yaşadı Kentin göz bebeği! Tarih boyunca 14 uygarlık burada yaşadı
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı 9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı
13:55
Fenerbahçe’de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi Kritik görüşme kapıda
Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda
13:36
Şampiyonlar Ligi’nde futbol şöleni Hangi maç hangi kanalda
Şampiyonlar Ligi'nde futbol şöleni! Hangi maç hangi kanalda?
13:27
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
12:39
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
12:28
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Korece teşekkürü damga vurdu
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu
11:56
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
11:42
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
11:18
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 13:57:58. #7.13#
SON DAKİKA: Süleyman Sarı, İtalya'daki büyük ödüle Seneca portresini 28 bin 400 taşla yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android