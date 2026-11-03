Süleyman Sarı, İtalya\'daki büyük ödüle Seneca portresini 28 bin 400 taşla yaptı

Antalya'da yaşayan müdahalesiz mikro doğal çakıl sanatçısı Süleyman Sarı, İtalya'da düzenlenen uluslararası organizasyonun büyük ödülü olan Romalı filozof Seneca'nın portresini, 28 bin 400 doğal çakıl taşıyla hazırladı.

Çocuk yaşlarda ustasının yanında geçirdiği çıraklık döneminde taşlarla tanışan Sarı, 34 yıldır sahillerden topladığı doğal çakıl taşların yapısını ve rengini hiç bozmadan eserler yapıyor.

Sarı, evinde oluşturduğu atölyesinde mikro boyuttaki doğal taşları eliyle tek tek yerleştirerek tablolar hazırlıyor.

Eserleri Türkiye'nin çeşitli illerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sergilenen Sarı'nın çalışmalarının ünü sınırları aştı.

Sarı ve eşi Nejla Sarı, İtalya'nın Bari kentindeki Sanat ve Felsefe Bilimleri Akademisinin düzenlendiği Lucius Annaeus Seneca Çağdaş Edebiyat Uluslararası Akademik Ödülleri törenine davet edildi.

Törenin büyük ödülünü tasarlaması istenen Sarı, 28 bin 400 doğal çakıl taşı kullanarak 5 ayda Romalı düşünür Seneca'nın portresini hazırladı.

Eşiyle İtalya'ya giden Sarı, pek çok ülkeden sanatçı, akademisyen ve felsefecinin katıldığı organizasyonda tasarladığı büyük ödülü sahibine verdi.

Sarı'nın beraberinde götürdüğü ve aynı teknikle yaptığı 4 eseri de Bari'deki tarihi kalede sergilendi.

Törende sanatçıya, Akademi Başkanı Dr. Massimo Massa tarafından "Premio Metamorfosi Creativa" (Yaratıcı Metamorfoz Ödülü) takdim edildi.

"Türkiye'yi temsil etmekten büyük onur duydum"

Süleyman Sarı, AA muhabirine, büyük ödülün tasarımını üstlenmesinin kendisi için önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Çalışmayı büyük titizlikle hazırladığını belirten Sarı, "Benden Seneca'nın 42'ye 32 santimetre boyutlarında bir görselinin yapılması istendi. Eserimde 28 bin 400 çakıl taneciği kullandım. Çok titiz çalışmam gerekiyordu çünkü sanatımı dünyaya tanıtmak istiyordum. 5 ayda tamamladığım eserim İtalya'daki sanatseverlerden büyük ilgi gördü." dedi.

Organizasyonda eserlerinin sanatçılar ve akademisyenler tarafından uzun süre incelendiğini dile getiren Sarı, "Bu tekniği kendimin geliştirdiğini ve dünyaya yaymak istediğimi anlattım. 1 ila 3 milimetre arasındaki taşları kullandığımı anlattım. Çalışmalarımın gördüğü ilgiden çok mutlu oldum. Büyük ödülü kazanan sanatçıya ödülünü benim takdim etmem de benim için ayrı bir gururdu. Bir Türk sanatçı olarak Türkiye'yi temsil etmekten büyük onur duydum." diye konuştu.

Sarı, her eser için kullanılan taşların sayısını ve çalışmanın özelliklerini gösteren sertifikalar hazırladığını, böylece eserlerin özgünlüğünü belgelediğini ifade etti.

Sanatında sabrın önemli olduğunu belirten Sarı, 170 bin çakıl taşı kullandığı yılkı atı tablosunu 13 ayda tamamladığını, "Mitolojik Akdeniz Tanrıları" serisinde ise her biri yaklaşık 60 ila 62 bin doğal taştan oluşan çalışmalar hazırladığını dile getirdi.