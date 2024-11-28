Süleymanpaşa'da Eşini Darbeden Sanığın Yargılanmasına Devam - Son Dakika
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Süleymanpaşa'da Eşini Darbeden Sanığın Yargılanmasına Devam

Enes Suna'nın eşi Buse Ateş Suna'yı darbettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

28.11.2024 18:17
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Buse Ateş Suna'yı darbederek ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Enes Suna, Buse Ateş Suna'nın annesi Ayşe ve babası Yaşar Ateş, Tekirdağ Barosuna kayıtlı avukatlar ile taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, baronun davaya katılma talebini mahkemeye iletti.

Mahkeme tarafından değerlendirilen talep, kabul edilmedi.

Sanık Enes Suna tarafından eşi Buse Ateş Suna'nın telefonunun incelenmesi talebi üzerine Buse Ateş Suna'nın telefon inceleme raporu okundu.

Raporda, Buse Ateş Suna'nın telefonunda Tuğba Arabacı olarak kayıtlı olan telefon numarasının Ali Cihan Çetin'e ait olduğu belirtildi.

Daha sonra SEGBİS ile bağlanan tanık Ali Cihan Çetin, maktul ile internet üzerinden tanıştıklarını anlattı.

Maktulle bir ay sosyal medya üzerinden görüştüklerini aktaran Çetin, hiç görüşmediklerini, maktulün kendisine sözlü olduğunu ve sözlüsünün peşini bırakmadığını anlattığını ileri sürdü.

Tutuklu sanık Enes Suna ise eşinin tanık Ali Cihan Çetin ile yazışmalarını gördüğünü, eşinin babasının sürekli kendilerini ayırmaya çalıştığını ve eşini darbetmediğini savundu.

Buse Ateş Suna'nın babası Yaşar Ateş de kızının sürekli eşinden şiddet gördüğünü iddia etti.

Tanık Özcan Şen de maktulün ambulansa kendisinin geldiğini, ilk değerlendirmeyi kafa travması olarak belirlediklerini ve maktule boyunluk taktıklarını anlattı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 28 Ocak'a erteledi.

Olay

Süleymanpaşa ilçesinde 4 Şubat'ta Enes Suna eşi Buse Ateş Suna'yı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Darp nedeniyle ağır yaralanan Buse Ateş Suna hastaneye kaldırılmış, bir süre yoğun bakımdaki yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Süleymanpaşa'da Eşini Darbeden Sanığın Yargılanmasına Devam - Son Dakika

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