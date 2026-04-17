Süleymanpaşa'da Muhtar ve Başkan Ziyaretleri

17.04.2026 09:39
Muhtar Tezel, Kaymakam Tunçer'i ziyaret etti; Başkan Nallar, mahallelerdeki çalışmaları inceledi.

100. Yıl Mahalle Muhtarı Recep Tezel, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunçer, makamında Tezel ile bir süre görüştü.

Ziyarette, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Nallar, Ertuğrul Mahallesi'ni ziyaret etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Ertuğrul Mahallesi'nde ziyaretlerde bulunan Nallar, çalışmalarla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

Nallar, ilçede devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti. Mahallelerde vatandaşlara sohbet eden Nallar, yapılan ve yapılacak hizmetleri anlattı.

Nallar, daha sonra Cumhuriyet Mahallesi'ni de ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

Tekirdağ'da süne ile mücadele kapsamında sürvey çalışmaları başlatıldı

Tekirdağ'da, hububat ekili alanlarda ekonomik kayıplara neden olan süne zararlısına karşı yürütülen mücadele kapsamında sürvey çalışmalarına başlandı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte zararlının kışlak alanlardan tarım arazilerine iniş hareketliliğini belirlemek amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

İncelemelerde, süne popülasyon yoğunluğunun tespit edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan “okul avcısı“ ifadesini kullanıyormuş Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan "okul avcısı" ifadesini kullanıyormuş
Anne ve oğlunu en yakınları öldürmüş Altınlarını bile çalmışlar Anne ve oğlunu en yakınları öldürmüş! Altınlarını bile çalmışlar
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
Ünlü mobilya devinden alışveriş yaptı, mağdur oldu: Ortada ürün yok ama garanti süreci başladı Ünlü mobilya devinden alışveriş yaptı, mağdur oldu: Ortada ürün yok ama garanti süreci başladı
Kocaeli’de öğrencileri taciz ettiği iddia edilen çalışan tutuklandı Kocaeli'de öğrencileri taciz ettiği iddia edilen çalışan tutuklandı
Alanya’da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü Alanya'da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü

09:39
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
09:10
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
08:33
Diziler sil baştan değişiyor
Diziler sil baştan değişiyor
08:27
Hafta sonu hava tersine dönüyor İkisi birden vuracak
Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak
08:08
Tapuda yeni dönem Artık zorunlu hale geliyor
Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu hale geliyor
08:02
100 bin üyeli terör yuvası Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
