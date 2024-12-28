Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sis hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü ilçede, sisin yüksek kesimlerde gün boyu etkili olması bekleniyor.
Ganos Dağı eteklerindeki sis, dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Süleymanpaşa'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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