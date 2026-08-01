Süleymanpaşa'da Ticaret ve Haşere Mücadelesi

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, ilçede faaliyet gösteren otomotiv bayisini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunçer, ziyarette işletme yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, ilçedeki ticari faaliyetler ve sektörün durumu değerlendirildi.

Süleymanpaşa'da haşereyle mücadele çalışmaları sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek, pire ve kene gibi haşerelere karşı yürüttüğü mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ocak ayında başlatılan larva ve uçkunla mücadele çalışmaları kapsamında 4 ayrı ekip, ilçenin farklı noktalarında haftanın her günü görev yapıyor.

Ekipler, halk sağlığının korunması amacıyla sivrisinek başta olmak üzere haşerelerin üreme alanlarında ve açık alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Rektör Şahin, TİKA Başkanı Eren'i ziyaret etti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TİKA Başkanlık Makamı'nda gerçekleştirilen ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Rektör Şahin, TİKA Başkanı Eren'e, üniversitenin prestij yayınları arasında yer alan, Namık Kemal'in kaleme aldığı iki ciltten oluşan "Celaleddin Harezmi" adlı eseri takdim etti.