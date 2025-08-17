Süleymanpaşa'da Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Volkan Nallar, yaptığı açıklamada, yol yapım ve yenileme çalışmalarını planlı bir şekilde yürüttüklerini belirtti.

Çalışmaların hızla sürdüğünü aktaran Nallar, "İlçemizin her bir noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başladığımız çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükbaş hayvanlar aşılanıyor

Tekirdağ'da hayvan hastalıkları ile mücadele programı kapsamında büyükbaş hayvanlar aşılanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastalıklarla mücadelede en önemli tedbirlerin başında aşılamanın geldiği belirtildi.

Aşılama çalışmaları ile sağlıklı sürüler oluşturulması hedeflendiği bildirilen açıklamada, veteriner hekimlerin, tekniker ve teknisyen ekiplerin sahada 7 gün 24 saat görev yaptığı kaydedildi.