Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler Başkanlığında Seçim Güvenliği Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler Başkanlığında Seçim Güvenliği Toplantısı Düzenlendi

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler Başkanlığında Seçim Güvenliği Toplantısı Düzenlendi

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler başkanlığında gerçekleştirilen Seçim Güvenliği Toplantısı'nda, seçimlerin güvenli ve huzur içinde geçmesi için yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantıda, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Korkmaz seçim iş ve işlemleriyle ilgili sunum yaparken, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Naci Ergin de katılımcıları bilgilendirdi. Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alaeddin Türkmen ve seçime katılacak olan siyasi parti ilçe başkanları ile belediye başkan adayları da katıldı.

28.02.2024 09:59
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Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler başkanlığında Seçim Güvenliği Toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda seçimlerin güvenli ve huzur içinde geçmesi için yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıda, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Korkmaz seçim iş ve işlemleriyle ilgili sunum yaptı.

İlçe Seçim Kurulu Başkanı Naci Ergin de seçim ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alaeddin Türkmen ve seçime katılacak olan siyasi parti ilçe başkanları ile belediye başkan adayları katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler Başkanlığında Seçim Güvenliği Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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