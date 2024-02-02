Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, şehit ailesi ve Kıbrıs gazisini ziyaret etti

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Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, şehit Mustafa İlker Bağdatlı'nın ailesi ve Kıbrıs gazisi İsmail Demirci'yi ziyaret etti.

Güler, şehit ailesiyle bir süre sohbet etti.

Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Güler, ailelerin kendilerine emanet olduklarını söyledi.

Şehit ailesi ziyaretten dolayı Güler'e teşekkür etti.

Kaymakam Güler daha sonra Kıbrıs gazisi Demirci ve ailesini ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Güler'e Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir eşlik etti.