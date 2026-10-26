Süleymanpaşa Kaymakamı Tunçer, İnecik\'te restorasyonu biten hükümet konağını gezdi

Süleymanpaşa Kaymakamı Tunçer, İnecik'te restorasyonu biten hükümet konağını gezdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İnecik Mahallesi'ni ziyaret etti. Tunçer, vatandaşlarla görüşerek talep ve önerilerini dinledi ve restorasyonu tamamlanan Tarihi İnecik Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulundu.
Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İnecik Mahallesi'ni ziyaret etti.
Vatandaşlarla sohbet eden Tunçer, restorasyonu tamamlanan Tarihi İnecik Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulundu.
Tunçer ayrıca mahalle ziyaretinde vatandaşlarla görüşerek talep ve önerilerini dinledi.
Mahalledeki temaslarının ardından restorasyonu tamamlanan Tarihi İnecik Hükümet Konağı'nı gezen Tunçer, binada incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA
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