Süleymanpaşa Zabıtası Millet Bahçesi'nde uyarılara rağmen kirletenlere işlem uyguladı

Süleymanpaşa Zabıtası Millet Bahçesi'nde uyarılara rağmen kirletenlere işlem uyguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Millet Bahçesi'nde çevre temizliği denetimi yaptı. Uyarılara rağmen çevreyi kirletenlere Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı, alanlar temizlettirildi ve vatandaşlara duyarlılık çağrısı yapıldı.
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Millet Bahçesi'nde çevre temizliği denetimi gerçekleştirildi.
Ekipler, daha önce yapılan uyarılara rağmen çevreyi kirleten kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uyguladı.
Çevreyi kirletenlere ayrıca kirlettikleri alanları temizlemeleri sağlandı.
Belediye ekipleri, vatandaşlara çevrenin korunması ve temiz tutulması konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.
Kaynak: AA
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