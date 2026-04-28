Sultan 2. Abdülhamid'in Yıldız Albümleri'nden Mekke ve Medine Fotoğrafları Yapay Zeka ile Renklendirildi

2006 yılında gün yüzüne çıkan 'Sultan 2. Abdülhamid Han’ın Yıldız Albümleri’nden Mekke ve Medine' koleksiyonu, Albay Sadık Bey'in 1880'de çektiği fotoğrafları içeriyor. Turkiyegazetesi.com.tr ekibi, bu 146 yıllık kareleri yapay zeka ile renklendirdi.

Fotoğraflarda, Osmanlı padişahlarının Mekke ve Medine'de yaptırdığı, günümüzde çoğu yok olmuş eserler yer alıyor. Bunlar arasında 3. Selim'in yaptırdığı Fülfül Kalesi, 1. Abdülhamid'in inşa ettirdiği ancak 2002'de yıkılan Ecyad Kalesi ve Hamidiye Kışlası dikkat çekiyor. Ayrıca, Efendimizin annesi ve eşi Hazreti Hatice'nin türbelerinin fotoğrafları da albümde bulunuyor.

Albümdeki önemli bilgiler arasında, Mescid-i Nebevi'de Türk çinilerinin kullanılması, Kâbe'nin sel baskınları sonrası Osmanlı padişahları tarafından onarılması ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan'a çizdirilen medrese planları yer alıyor. Ayrıca, Osmanlı'nın Mekke'de Kâbe'den yüksek yapı inşasına izin vermediği ve günümüzde Suudi Arabistan'ın 'King Salman Gate' projesiyle bölgede dev kuleler inşa ettiği belirtiliyor.