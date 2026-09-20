Sultanbeyli'de 26 çocuktan 3'ünün öldüğü iddiasını paylaşan şüpheli gözaltına alındı

SULTANBEYLİ'de sanal medya hesabından 'okul kantininden aldıkları gıdadan zehirlenen 26 çocuktan 3'ü hayatını kaybetti' paylaşımında bulunan şüpheli, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan A.Y. isimli şahsın (Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme ve Müstehcenlik suçlarından 3 suç kaydı var), kendisine ait sosyal medya hesabından "İstanbul'da bir okulun kantininden aldıkları gıdadan zehirlenen 26 çocuktan 3'ü hayatını katbetti" şeklinde yayın ve paylaşım yaptığı tespit edilmiştir. Halkı yanıltıcı nitelikte beyanlarda bulunan şahıs 20.09.2026 Pazar günü emniyet ekiplerince gözaltına alınmıştır. Şahıs hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Savcılığı tarafından TCK 217/A (Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma) suçu kapsamında başlatılan adli süreç devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.