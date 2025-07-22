Yangın, saat 17.00 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Petrolyolu Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken can kaybı ya da yaralanma olmadı. Binada hasar oluşurken ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Sultanbeyli'de Çatı Yangını - Son Dakika
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