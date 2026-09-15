Sultanbeyli'de eski nişanlısını sokakta darbeden şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de eski nişanlısını sokakta darbeden şüpheli gözaltına alındı

Sultanbeyli\'de eski nişanlısını sokakta darbeden şüpheli gözaltına alındı
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Sultanbeyli'de G.N.B. (25), sokakta yürüdüğü sırada eski nişanlısı B.A. (29) tarafından darbedildi. Çevredekilerin görüntülediği olayın ardından gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı bulunan B.A., adliyeye sevk edildi.

Murat SOLAK/İSTANBUL Sultanbeyli'de G.N.B. (25), sokakta yürüdüğü sırada eski nişanlısı B.A. (29) tarafından darbedildi. Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan B.A.'nın, çok sayıda suç kaydı kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta tek başına yürüyen G.N.B.'nin önü eski nişanlısı B.A. tarafından kesildi. İkili arasında başlayan tartışma sırasında B.A., genç kadına saldırak darbetmeye başladı. Çevredekilerin tepkilerine rağmen şiddetini sürdüren ve olay yerinden ayrıldıktan sonra tekrar dönerek genç kadını darbeden B.A., gözaltına alındı.

ŞİDDET ANI KAMERADA

Sokak ortasında yaşanan dehşet anları ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; B.A.'nın genç kadını darbedişi ve çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı anlar yer aldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Genç kadının emniyete giderek şikayetçi olması üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan B.A.'nın yapılan sorgusunda; 'Kasten Öldürme', 'Kasten Yaralama', 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Tehdit' ve 'Yağma' gibi suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.A., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de eski nişanlısını sokakta darbeden şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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