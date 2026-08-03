Sultanbeyli'de Motosiklet Kazası
Sultanbeyli'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, kadın sürücü yaralandı. Olayın görüntüleri mevcut.
Sultanbeyli'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Adil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir kavşakta otomobille çarpışan motosikletin kadın sürücüsü savrularak yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden uzaklaşan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan, kaza başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobille motosikletin çarpıştığı, kadın sürücünün çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştüğü, otomobilin ise olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
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